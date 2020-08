Šokujúce informácie o prepade na Štrbskom Plese: Lúpež má mať na svedomí syn (29) známeho hudobníka!

ŠTRBSKÉ PLESO - Uplynulú nedeľu došlo na Štrbskom Plese k lúpežnému prepadnutiu v jednej z obľúbených reštaurácii. Páchateľ mal so sebou aj zbraň, dokonca ju použil, no našťastie nikoho nezranil. Guľky vystrelil do stropu kuchyne. V kolibe plnej ľudí však zavládol strach. Popradský vyšetrovateľ už z činu obvinil 29-ročného muža z okresu Vranov nad Topľou. Jeho identita mnohých šokovala.