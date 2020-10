Herečka Eva (27) dodnes nevie, kde chytila COVID! Opísala svoj boj s vírusom: TOTO ju trápilo najviac

Burešová nastúpila do domácej karantény hneď po tom, ako jej vyšiel pozitívny test na nový koronavírus. V izolácii bola so synom. Našťastie, ochorenie v prípade herečky prebiehalo veľmi mierne. Netuší však, kde sa infikovala. „Celý rok beriem veľa vitamínov, chodím na infúzie vitamínom C a nemám žiadnu vrodenú vadu, takže priebeh bol pokojný. Bolela ma však hlava, a to som upokojovala paracetamolom,“ spomína Burešová.

Herečka mala šťastie aj v tom, že neprišla o chuť ani čuch. „Som za to rada, pretože som sa dopovala čokoládou a verte, že som paradoxne mala neskutočnú chuť. Znela som však, ako by som mala nádchu, aj keď som ju nemala a ani ma nebolel chrbát,“ opísala.

Doľahla na ňu obrovská únava

Čo ale na Burešovú počas izolácie dopadlo, bola veľká únava. Nevie, či to prisudzovať chorobe, alebo náročnému pracovnému tempu, ktoré v posledných rokoch má. „Som spomalená, som mimo, to je asi logické, ale uvidíme, ako mi bude zajtra, pozajtra... Všetko sa ukáže až naskočím do toho pracovného vlaku. Teraz som spomalená, chodím pomaly po schodoch, trochu sa zadýchavam, ale je mi fajn,“ skonštatovala.

Nakrúcanie seriálu Slunečná, v ktorom účinkuje, pokračovalo sa aj bez Burešovej. Vďaka zavedeným hygienickým opatreniam, zodpovednosti a profesionalite všetkých zúčastnených sa nemuselo nakrúcanie kvôli karanténam na dlhšiu dobu prerušovať.

„Chcem sa všetkým strašne poďakovať za tie krásne správy, ktoré mi písali. Nechcem sa rozplakať, pretože asi viete, že som na toto citlivá, ale skutočne mi to veľmi pomohlo. Ďakujem všetkým za to, že si našli chvíľu a napísali mi správy, dopisy, natočili videá, čokoľvek. Ďakujem vám, som za to neskutočne vďačná,“ odkázala herečka priateľom a fanúšikom, ktorí jej vyjadrovali svoju podporu v náročných dňoch.