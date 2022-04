Kráska z nášho šoubiznisu ukázala BRUŠKO: Toto je dôvod, prečo TAJILA TEHOTENSTVO!

Eva Burešová a Přemek Forejt si padli do oka počas nakrúcania šou Tvoja tvár má známy hlas a je z toho láska ako hrom. Dôkazom toho je ich spoločné dieťatko, ktoré kráska nosí pod srdcom. Radostnú novinku oznámili svetu počas uplynulého víkendu, a to práve v rámci projektu, ktorý ich v minulosti dal dokopy.

„Je to to najkrajšie, čo môže ženu stretnúť. Teda, pokiaľ chce deti. A ja som rada, že sa mi to stalo ešte pred tridsiatkou,” uviedla v rozhovore pre Nova Plus talentovaná umelkyňa. Tá sa netají tým, že vždy túžila po veľkej rodine.

Brunetka tiež priznala, prečo sa k dohadom týkajúcim sa tehotenstva nevyjadrovala. „Bábätko má pred sebou ešte veľa práce. Nie sme na konci a pre mňa je to nesmierne citlivá téma. Preto som sa o tom bála hovoriť a čakala som, ako to len išlo. Vyhrané bude, až keď sa bábätko narodí,” vysvetlila Eva dôvod svojho konania. „Nie som typ človeka, ktorý o svojom súkromí oznámi všetko a hneď. Samozrejme, že by som to povedala. Rada sa pochválim akoukoľvek dobrou novinou, ale v tomto prípade sme s Přemkom potrebovali čas. Je to nesmierne chúlostivá téma,” dodala.

Galéria fotiek (6) Eva Burešová a Přemek Forejt

Zdroj: SITA

Burešová má z minulého vzťahu synčeka Nathaniela. „Musím povedať, že to tehotenstvo je teraz iné. Cítim sa dobre, ale viac k tomu nepoviem. Či to je chlapček alebo dievčatko a v koľkom mesiaci tehotenstva som, si nechám pre seba. Zo začiatku mi nebývalo veľmi dobre. Přemek mi ale pomáhal a musím povedať, že obe naše deti sa na súrodenca tešia,” uzavrela krásna mamina. Šéfkuchár Forejt má dcérku Stellu.