Utajované TEHOTENSTVO šoubiznisu: Herečka má byť v 4. mesiaci… Oznámiť to chce v televíznej šou!

PRAHA - Už nejaký čas sa u našich západných susedov šušká, že herečka Eva Burešová (28), ktorá hviezdila napríklad v seriáli Slunečná, je tehotná. Najprv to boli len klebety, no teraz zdroj tvrdí, že je to fakt. Sladké tajomstvo vraj chce oznámiť v televíznej šou Tvoje tvář má známý hlas!

Herečka Eva Burešová už nejaký ten čas randí so známym českým šéfkucharom Přemkom Forejtom. Dvojica má krásny a harmonický vzťah, a tak niet divu, že by im fanúšikovia dopriali spoločného potomka. Len minulý rok sa preto o jej tehotenstve špekulovalo hneď niekoľkokrát. A zakaždým to nebola pravda.

„Rozhodne tehotná nie som a ani to nie je v pláne. Takých klebiet som počula vlani asi desať. To už by som musela mať materskú škôlku,“ povedala Burešová ešte začiatkom roka pre český Blesk. No zdá sa, že už vtedy nosila pod srdcom svoje druhé dieťa. Aktuálne informácie totiž hovoria o tom, že herečka je skutočne tehotná a plánuje to oznámiť čoskoro.

„Je vo štvrtom mesiaci tehotenstva a podeliť sa o radostnú správu má s fanúšikmi v priebehu vysielania relácie Tvoje tvář,“ povedal pre ŽivotvČesku.cz zdroj, ktorý je známej Češke veľmi blízky. V programe si pritom diváci už všimli, ako si Eva hladkala svoje zaoblené bruško „Približne o 2 týždne má v Tváři vystúpiť Přemek Forejt. Pochvália sa tam ultrazvukom,“ povedal pre spomínaný web jeho zdroj.