Kauza Prymula sa zamotáva a vyvoláva vášne: Jeden ho chráni, druhý odsudzuje

"Sledujem z karantény dianie okolo pána ministra zdravotníctva. Ako sa zlietajú všetci, ktorí vycítili Prymulovu a Faltýnkovu krv - v mediálnom slova zmysle. V podstate už si to žije svojím virtuálnym životom. A objektívna pravda je všetkým ukradnutá," napísal Vondráček v svojom príspevku na Facebooku.

To, že sa politici zišli v reštaurácii, ktoré majú byť zatvorené, obhajoval šéf dolnej komory parlamentu tým, že do Snemovne sa teraz nesmie, približuje ďalej iDNES.cz. "Nikoho nezaujíma, že v Poslaneckej snemovni máme teraz absolútny zákaz návštev a predseda klubu Faltýnek sa vlastne nemá kde normálne stretnúť a uskutočniť pracovné schôdzky. A pritom často ide o zásadné témy pre ČR, pre ktoré je potreba v dolnej komore parlamentu nevyhnutné zaistiť hlasujúcu väčšinu. A práve to je práca a zodpovednosť predsedu klubu vládnuceho hnutia," napísal Vondráček.

Pane předsedo @vondraczech, jste lhář! Pláčete tady nad zoufalou situací “absolutního zákazu návštěv” ve sněmovně, přitom dobře víte, že se netýkají těch, kteří mají “permanentku” pro vstup do PS, včetně ministrů a jejich náměstků. Lžete stejně jako @profesorPrymula, rezignujte. https://t.co/QA1Fp9gA6B — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2020

Podľa predsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska však predseda Poslaneckej snemovne Vondráček klame. Absolútny zákaz návštev v Snemovni sa totiž podľa neho netýkajú tých, ktorí majú "permanentku" na vstup do budovy Snemovne - vrátane ministrov a ich námestníkov. "Klamete takisto ako Prymula, rezignujte!" napísal Kalousek na svoj Twitter. Podľa servera iDNES.cz potvrdzuje Kalouskove slová aj webová stránka Poslaneckej snemovne.