Má na svedomí 36 znásilnení na základnej škole! Teraz idú učiteľa pedofila prepustiť, obete sa boja

Pedofilný učiteľ na základnej škole, ktorý sa dopustil 36 trestných činov sexuálneho zneužívania detí, by mohol byť prepustený budúci mesiac. Nigel Leat nakrúcal znásilnenia, ktorých sa dopustil v priebehu piatich rokov, na škole vo Weston-super-Mare v Somersete. V roku 2011 bol uväznený na neurčito, čoskoro však môže byť prepustený. V utorok o tom informoval denník Daily Star.

Obeť sexuálneho zneužívania sa bojí znova vidieť páchateľa

Nigel Leat bol označený za „dravého pedofila“. Útoky na päť mladých dievčat v priebehu piatich rokov na základnej škole zachytil na kameru. Matka jednej z jeho obetí uviedla, že správa, že má byť prepustený, „vystrašila“ jej dcéru. Bojí sa ho stretnúť a znovu prežiť traumu.

Rozsudok komisie pre podmienečné prepustenie poznamenáva: „Po preskúmaní okolností jeho pokroku dosiahnutom počas jeho zadržania a ďalších dôkazoch predložených na pojednávaniach sa porota domnievala, že pán Leat je môže byť prepustený, ak bude v novembri 2020 k dispozícii ubytovanie."

Páchateľ učil deti individuálne - a zneužíval ich

Počas svojho pôsobenia ako učiteľa na základnej škole vybral Leat „hviezdnych žiakov“ a zasypal ich darčekmi. Potom ich pozýval na individuálne vyučovanie v škole, kde týral dievčatá pred kamerou.

Dievčatá mali šesť rokov. Otec dvoch detí ich v triede zneužíval, keď cvičili čítanie, a navádzal ich tiež na sexuálne akty. Vo filmoch bolo počuť, že Leat hovoril o dievčatách ako o „Sweetie Pie“ a „Darling“ a pýtal sa ich, ako veľmi ho milujú.

Polícia našla 30 000 fotografií a 700 videí s detskou pornografiou

Keď ho policajti zatkli, našli u neho viac ako 30 000 fotografií a viac ako 700 filmov. Podľa úradného dokumentu Leat v čase svojich zločinov veril, že je „prijateľné lichotiť deťom a potom ich sexuálne zneužívať“ a „veľa myslel na sex“.

A dodal: "V niektorých situáciách bol zbavený sebavedomia a mal sklon nečeliť svojim problémom. Chýbali mu tiež primerané intímne vzťahy s dospelými."

Páchateľ sa zúčastnil programu vo väzení

Podľa správy sa Leat zúčastňoval „akreditovaných programov na boj proti jeho sexuálnym trestným činom“, pričom jeho správanie za mrežami bolo hodnotené ako „veľmi dobré“.

Porote bolo povedané, že v komunite nepredstavuje o „bezprostredné“ riziko, a všetci svedkovia, ktorí vypovedali - jeho probačný úradník, psychológ z väznice a manažér väzenskej stráže - uviedli, že jeho prepustenie „je v tomto okamihu bezpečné“.

Do konania boli zapojení aj úradníci ministerstva spravodlivosti, zatiaľ čo niekoľko obetí alebo ich príbuzných čítali svedectvá o dopade činov na obete.

Chce zmeniť svoj život

Správa dodáva, že Leat bol „odhodlaný zmeniť svoj život a nájsť si vhodné zamestnanie alebo inú činnosť, ktorá by ho zamestnávala“.

Matka jednej obete povedala: "Leat má zakázané chodiť do určitých oblastí, ale bohužiaľ to nezahŕňa napríklad koniec našej ulice alebo miestnej nemocnice. Moja dcéra sa bojí stretnúť ho - a znova to zažiť. Verím, že osem a pol roka nie je dosť na to, aby ho rehabilitovali.“

Obete veria: Páchateľ zmanipuloval systém, aby sa dostal na slobodu

„Urobí všetko pre to, aby zmanipuloval väzenský systém, a som presvedčený, že to isté urobil aj v prípade výboru pre podmienečné prepustenie.“

Výbor pre podmienečné prepustenie uviedol, že prepustenie Leata podlieha prísnym podmienkam, ktoré zahŕňajú „prísne obmedzenia“ jeho kontaktov, pohybu a aktivít.