Čuchové halucinácie po prekonaní koronavírusu: Nos pacientov sa zbláznil, káva páchne ako spálená guma

BRATISLAVA - Je známe, že jedným z príznakov koronavírusu je aj strata čuchu. Po tom, ako pacienti nákazu prekonajú, sa však všetko vráti do normálu. Podľa odborníkov to však nie je pravidlom. Nájdu sa aj prípady, kedy sa nos už vyliečených pacientov akoby "zbláznil".

Podľa štúdie v odbornom časopise Annals of Internal Medicine až 86 percent pozitívne testovaných pacientov na Covid-19 popisuje ako jeden z príznakov stratu čuchu. Po tom, ako sa z ochorenia zotavili, až 90 percent z nich hlási, že sa všetko vrátilo do normálu. No desať percent ľudí naďalej necíti nič, prípadne je ich nos poriadne popletený. Na správu upozornil český Blesk.

Zdroj: Getty Images

"Keď sa prebudia, nemôžu cítiť obľúbenú rannú kávu. Vonia im ako spálená guma," uviedol profesor Jiří Ruprich z Centra zdravia, výživy a potravín Štátneho zdravotného ústavu v Brne. Pacienti majú trpieť skresleným vnímaním pachov či dokonca čuchovými halucináciami.

Prečo ale koronavírus útočí na ľudský čuch? Tým sa stále zaoberajú vedci. Už na začiatku pandémie sa im podarilo zistiť, že vírus sa musí zachytiť na dvoch proteínoch - ACE2 a TMPRSS2. Tie sa nachádzajú v mnohých častiach tela, vrátane nosu. Vírus teda môže poškodzovať čuchové neuróny, ktoré prenášajú informáciu o vôni z nosa do mozgu. Poškodené bunky sa ale podľa odborníkov môžu regenerovať. To však v niektorých prípadoch môže trvať nejaký čas, dokonca aj roky.

Štúdia opisuje aj konkrétnu skúsenosť pacientky. Tá sa nakazila počas prvej vlny nákazy ešte na jar. Najprv prišla o chuť a čuch, potom sa dostavil kašeľ a únava. Ukázalo sa, že mala koronavírus. O niekoľko mesiacov, keď sa radila k vyliečeným, išla s manželom do obľúbenej reštaurácie. Objednala si rybu so zeleninou. Na pohľad chutné jedlo jej však nevoňalo príjemne. "Ako kombinácia spáleného toastu a niečoho takého, že mi bolo zle od žalúdka," popísala.