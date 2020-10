Kateřina (36) bola popieračka KORONAVÍRUSU, po opakovanej nákaze sa bojí o svoju budúcnosť

Tridsaťšesťročná Kateřina, ktorá si želala ostať v anonymite, pre český denník Blesk priznala, že spočiatku bola k novému koronavírusu nedôverčivá. „Prvýkrát ma určili ako pozitívnu na konci augusta. Nebolo mi dobre, mala som strašnú nádchu a bolelo ma v krku. Doktorka ma poslala na testy, čo ma prekvapilo, pretože to nebolo označované za hlavné príznaky,“ spomína žena.

Kateřinu však čakalo ešte väčšie prekvapenie. Zhruba sedem týždňov od prekonania covidu-19 a po negatívnom teste ju znova začali sužovať bolesti svalov a kĺbov, navyše úplne stratila čuch. Koronavírus chytila druhý raz.

Češka tvrdí, že jej prvá vlna nákazy ju doslova skolila. „Popravde som patrila medzi popieračov (koronavírusu, pozn. red.). Mala som o tom pochybnosti. Zrazu som však nemohla vyliezť z postele,“ uvádza. O pár dní sa ale situácia zlepšila a lekárka ju poslala späť do pracovného života. „Povedala mi, že je všetko v poriadku a na 90 dní mám imunitu. Prakticky som mohla chodiť bez rúška, aj keď som to nerobila,“ podotkla.

Raz sa ale Kateřina zobudila a podľa svojich slov na sebe vôbec necítila voňavku. „Mám teraz úplne rozdielne príznaky. Na začiatku ma začali bolieť svaly, kĺby a hlava, podobne ako pri chrípke,“ hovorí žena. „Vôbec mi nevysvetlili, ako je to možné. Teraz mám strach, čo to s mojím telom spraví ďalej. Či sa to bude točiť len v kruhu a či to zvládnem. Čítala som o ľuďoch, ktorí sa nakazili druhýkrát a nezvládli to,“ zverila sa Češka.

Kateřina počas svojej druhej nákazy infikovala aj svojho manžela. V Európe sa však prvé úmrtie po reinfekcii zaznamenalo v polovici októbra v Holandsku. Šlo o 89-ročnú ženu so vzácnou formou rakoviny kostnej drene.

Človek sa môže koronavírusovou infekciou nakaziť opakovane. Denníku to potvrdilo aj ministerstvo zdravotníctva. „Áno, reinfekcia je v prípade nákazy ochorenia covid-19 možná,“ uviedol hovorca rezortu Jan Brodský. Na druhej strane dodal, že imunita by mala byť v niektorých prípadoch vydržať až šesť mesiacov.