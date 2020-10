KORONAVÍRUS Izrael v nedeľu spustí prvú fázu postupného uvoľňovania reštrikcií

Ilustračné foto

JERUZALEM - Izrael začne v nedeľu so zmierňovaním reštriktívnych opatrení, ktoré vláda prijala v septembri v snahe zastaviť prudký nárast nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Obmedzenia by sa mali rušiť v niekoľkých fázach - postupne až do februára roku 2021.