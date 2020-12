Izraelský premiér sa v priamom prenose nechal zaočkovať vakcínou proti KORONAVÍRUSU

Netanjahuovi (71) a izraelskému ministrovi zdravotníctva Julimu Edelsteinovi boli v priamom televíznom prenose injekčne podané vakcíny od výrobcu Pfizer-BioNTech. Zaočkovali ich v zdravotníckom stredisku Šeba pri Tel Avive. "Požiadal som, aby sme spolu s ministrom zdravotníctva Julim Edelsteinom boli zaočkovaní ako prví, aby sme slúžili ako osobný príklad a povzbudili vás k očkovaniu," uviedol Netanjahu vo vysielaní. Podľa údajov izraelského ministerstva bolo v krajine od februára zaznamenaných 370.000 prípadov nákazy koronavírusom. V krajine s približne deviatimi miliónmi ľudí zomrelo v dôsledku nákazy vyše 3000 ľudí.

Izrael začne s očkovaním proti infekčnej chorobe COVID-19 v nedeľu (20.12.). Ako prví sa budú môcť zaočkovať zdravotníci, uviedla v stredu podľa agentúry DPA kancelária izraelského prezidenta. Dodala, že prezident Reuven Rivlin bude v nedeľu prítomný na spustení očkovacej kampane v jednej z nemocníc v Jeruzaleme a dá sa zaočkovať spolu so zdravotníckym personálom. Podľa pôvodných plánov sa vakcinačná kampaň v Izraeli mala začať 27. decembra. Prvé vakcíny doviezli do Izraela pred týždňom a premiér Benjamin Netanjahu následne informoval, že denne môže byť zaočkovaných 60.000 ľudí. Dodal, že aj on bude medzi prvými, ktorým vakcínu aplikujú.

Izrael, krajina s deviatimi miliónmi obyvateľov, zažil po zvládnutej prvej vlne epidémie relatívne pokojné leto, ale v septembri došlo k prudkému nárastu počtu infikovaných, čo malo za následok vyhlásenie druhého lockdownu. Vďaka nemu sa podarilo počet infikovaných zraziť z 9000 na 200 prípadov denne. V októbri vláda začala postupne uvoľňovať obmedzenia, čo však viedlo k opätovnému nárastu počtu infikovaných. Vláda uviedla, že ak nové obmedzenia nebudú mať žiadny účinok, do troch týždňov bude nutné opäť vyhlásiť lockdown.