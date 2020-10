Dvere pobrexitovej obchodnej dohode sú stále pootvorené, tvrdí Británia

Londýn stanovil za konečný termín pre dohodu minulotýždňový summit EÚ a britský premiér Boris Johnson vyhlásil, že je pripravený rokovania ukončiť a prichystať sa na brexit bez dohody, píše agentúra AFP. Jeho minister a šéf úradu vlády Michael Gove však v nedeľu uviedol, že stále dúfa v dohodu. V televíznych rozhovoroch povedal, že dvere sú naďalej "pootvorené", ak by EÚ bola ochotná zmeniť svoj postoj. Obe strany sa nezhodujú v otázkach pravidiel hospodárskej súťaže, dohľadu nad ich uplatňovaním a tom, aký prístup budú mať rybárske flotily z EÚ k britským vodám.

Británia chce znovu získať suverenitu nad svojimi vodami a odmieta právny dohľad EÚ, pričom zdôrazňuje, že chce mať jednoduchú obchodnú dohodu, akú Únia podpísala s Kanadou. EÚ však tvrdí, že postavenie Británie je úplne iné, ako v prípade Kanady. "Chcem dohodu," povedal Gove v nedeľu pre televíziu Sky News. "Rád by som ju uzavrel, ale na to, aby vznikla, musia obe strany urobiť kompromis," dodal s tým, že "EÚ to momentálne nerobí". Podľa jeho slov sa dokonca nezdá, že by to Brusel s dohodou myslel seriózne. Hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier a jeho britský partner David Frost budú v pondelok podľa Európskej komisie (EK) diskutovať o štruktúre rozhovorov. "Na rade je on," povedal Gove o Barnierovi.

Nedosiahnutie dohody by znamenalo, že obchod medzi Britániou a EÚ by prebiehal na základe podmienok Svetovej obchodnej organizácie (WTO), a teda s kvótami a vyššími clami, čo by mohlo mať ničivý účinok na hospodárstva už oslabené pandémiou, konštatuje AFP. Britská vláda avizovala, že tento týždeň vyzve britské firmy, aby urýchlili prípravy na nový colný režim. V najbližších dňoch chce spustiť informačnú kampaň pod heslom "Čas sa kráti". Gove sa medzitým v pondelok stretne s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom, aby pokračovali v rozhovoroch o implementácii dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ku ktorému došlo koncom januára.