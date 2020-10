Karolínu (93) nechali ležať na chodbe nemocnice: "Vydržte!" povedala jej sestrička, seniorka čakala hodiny

ZLÍN – Karolínu M. (93) nechali ležať na chodbe nemocnice. Bez nasadeného rúška dlhé hodiny čakala na sanitku na pojazdnom lôžku pri frekventovanej čakárni. Stalo sa to v Zlíne, ktorý je na koronavírusovom semafore oranžový, čo signalizuje začiatok komunitného prenosu.

Bola streda, krátko po pol piatej popoludní. Žena prišla so svojou dcérou na urgentný príjem zlínskej nemocnice kvôli úrazu z hádzanej. Pre denník Právo, ktorý citovali Novinky.cz, uviedla, že hneď na chodbe pri ambulanciách ležala na pojazdnom lôžku staršia žena. Pani podľa nej nemala rúško a ležala pri frekventovanej priechodnej čakárni. „Prechádzame okolo nej a stretnú sa nám pohľady. Ten jej je plný bezmocnosti, ale nie úplne rezignovaný. Chápem ho až po chvíli, sedíme v jej blízkosti. Otvárajú sa dvere ambulancie a z dverí vychádzajú zdravotné sestry. „Prosím vás, kedy po mňa príde sanitka? Som tu už vyše dvoch hodín,“ opýtala sa okolo 16:45 seniorka na lôžku.

Jasnej odpovedi sa nedočkala. Karolína preto svoju otázku opakovala takmer zakaždým, keď okolo nej prechádzal personál. V ten deň už absolvovala röntgenové aj iné vyšetrenia. Na urgente bola sama, z neďalekého domova pre seniorov ju priviezla sanitka. „Prosím vás, mám už plné vrecko, mám zavedený katéter, skutočne sa musím čo najrýchlejšie vrátiť do domova,“ dožadovala sa personálu okolo 17:15 dôchodkyňa. „Vydržte,“ reagovala jedna zo sestier.

O približne desať minút Karolína žiadala jednu zo sestier, aby aspoň zavolala do jej domova pre seniorov, nech sa o ňu neboja. „Neviem telefónne číslo,“ odvetila jej a vošla do ambulancie.

Prišla poobede, naspäť sa vrátila večer

To už ženu, ktorá sedela v čakárni s dcérou, nenechalo chladnou. Prišla za seniorkou, milo sa jej prihovorila a ponúkla sa jej, že zavolá do jej domova. Tak sa aj stalo. Žena s vyšetrenou dcérou krátko nato z nemocnice odišli. „Pri odchode z ugentu sa s dámou lúčime. S prianím, nech sa dostane do domova v Napajedlách čo najskôr,“ spomína žena. Vtedy bolo pol šiestej.

Žena mala ale nutkanie sa na urgent vrátiť a o 18:45 našla pani Karolínu na tom istom mieste. Sanitka po ňu prišla okolo 19:30, teda po štvorhodinovom čakaní. Seniorka sa dostala do domova o ôsmej večer, po šiestich hodinách strávených v nemocnici.

Ide o zlyhanie jednotlivcov

Hajtman Zlínskeho kraja a muž zodpovedný za zdravotníctvo na východe Moravy Jiří Čunek označil prístup nemocničného personálu za fatálny. „Ide o zlyhanie jednotlivcov. Nechám to vyšetriť, všetci zodpovední budú potrestaní. Nie je možné nechať starého človeka čakať tak dlho na sanitku,“ povedal denníku.

Podľa poslankyne Aleny Gajduškovej mohol zdravotnícky personál ohroziť ďalších klientov domova. „V dnešnej situácii nebezpečenstva infekcie covid-19 bolo nezodpovedné pacientku nechať dlhé hodiny v prostredí, kde sa mohla nakaziť a nákazu preniesť do domova seniorov,“ uviedla s tým, že zároveň chápe, že sestričky sú preťažené a je ich málo. Poukázala ale na potrebný rešpekt k pacientke. „Je zlyhaním vedenia nemocnice, že pacientov i personál stavia do takýchto situácií, pretože nemá zaistené dostatočné kapacity sanitiek pre potrebných,“ upozornila Gajdušková.

Vedenie nemocnice vzniknutá situácia mrzí. „Pokiaľ k popisovanej situácii takto došlo, je nám to veľmi ľúto. Budeme sa snažiť urobiť opatrenia, ktorými podobným udalostiam môžeme predísť,“ uviedol hovorca nemocnice a dodal, že prevoz sanitkou mala pre ženu zabezpečiť nemocničná dopravná služba.

„S ohľadom na súčasnú covidovú situáciu musí personál robiť aj veľa úkonov navyše, ambulancie sa po každom pacientovi dezinfikujú, menia sa ochranné pomôcky, pacientov umiestňujeme tak, aby medzi nimi boli väčšie rozstupy a podobne. To všetko, samozrejme, predstavuje zvýšený tlak na personál a väčší stres, ktorý môže ovplyvniť ľudskú rovinu jednania,“ poznamenal hovorca.