Mladého Čecha dostal KORONAVÍRUS až do nemocnice: Desivá prognóza lekárov!

Tridsaťštyriročného Jiřího dostal covid-19 až do nemocnice. Svoj príbeh sa rozhodol zdieľať na sociálnej sieti, aby upozornil na vážnosť koronavírusu predovšetkým tých, ktorí pandémiu berú na ľahkú váhu, alebo dokonca tvrdia, že nejestvuje. „Koronavírus existuje a je to dosť zákerná s*iňa. Na veku mu nezáleží, môžete mať 20 alebo 34 ako ja. Len on rozhodne, kto si vytiahne čierneho Petra,“ napísal podľa Extra.cz muž.

Čech dosiaľ netuší, kde sa infikoval. Po týždennom boji s covidom-19 v domácej izolácii ho v ťažkom stave previezli do nemocnice. „Chytil som to asi niekde medzi posteľou a chladničkou,“ zavtipkoval. Kvôli zlomenej nohe totiž nikam nechodil. „Prvý príznak bol, že som stratil chuť a čuch, večer sa pridala horúčka 38,5 a zimnica. Nasledoval kašeľ a nekonečné vracanie, nemalo to konca,“ spomína muž s tým, že najhorší bol podľa neho boj s horúčkou. „Nezaberal nijaký liek, celé noci a dni som mal aj 39, zimnice a spal som napríklad hodinu každý deň a modlil sa, nech to už prejde.“

Jeho stav sa ale stále zhoršoval. „Poslednú noc som nespal skoro vôbec. Nemal som ani chuť jesť, všetko šlo hneď von a v tú noc bolo poslednou kvapkou, že mi prestal fungovať aj mozog tak, ako má. Telo v ten deň už povedalo, že ďalšiu noc nezvládne. Nedokázal som pomaly ani stáť, dôjsť na záchod, za tie dni som stratil šesť kíl na váhe,“ opísal svoj stav Jiří, ktorý si zavolal sanitku. V nemocnici navyše začal vykašliavať krv.

Zdroj: TASR/AP

Pomohol mu remdesivir

Koronavírus mužovi napadol najmä pľúca. Jiří sa nadýchne len na 40 percent. Lekári tvrdia, že niekoľko mesiacov potrvá, kým sa zotaví. Podávali mu experimentálny liek remdesivir so silnými antibiotikami.

„Je pravda, že 85 percent to skoro nepozná, 10 percent má nejaké príznaky, ale tých 5 percent to pozná neuveriteľne. A to, čo prežívam ja, by som neprial nikomu. A to nemám najhorší priebeh,“ podotkol mladý muž. Preto si praje, aby ľudia koronavírus nepodceňovali. „Prosím vás, naozaj sa mu snažte nejako vyvarovať,“ dodal.