MIMORIADNE Donald Trump a jeho manželka majú KORONAVÍRUS! Obaja ostávajú v karanténe

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania mali vo štvrtok pozitívny test na koronavírus. Šéf Bieleho domu to oznámil na svojom twitterovom účte niekoľko hodín potom, čo sa objavila správa o nákaze u jeho poradkyne.

"Dnes večer (vo štvrtok), sme prvá dáma a ja boli pozitívne testovaní na COVID-19. Okamžite zahájime karanténu a proces rekonvalescencie. Spoločne sa z toho dostaneme!" uviedol Trump.

Zdroj: Twitter

O nákaze informovala na Twitteri aj jeho manželka. "Tak ako mnoho Američanov tento rok, môj manžel a ja sme v karanténe po pozitívnom teste na COVID-19. Cítime sa dobre a všetky nadchádzajúce stretnutia som odložila. Uistite sa, že ste v bezpečí a všetci sa cez to dostaneme spoločne," napísala prvá dáma.

Zdroj: Twitter

Karanténa v Bielom dome

Informáciu o prezidentovi a prvej dáme vo vyhlásení potvrdil aj Trumpov lekár Sean Conley. Nákaza sa u Trumpa objavila mesiac pred prezidentskými voľbami v USA, v ktorých Trump obhajuje svoj mandát. Prezident dlhodobo zľahčoval závažnosť epidémie v Spojených štátoch, píše denník The New York Times.

Podľa Trumpovho lekára Conleyho chcú prezident a prvá dáma stráviť najbližšie dni v Bielom dome. "Očakávam, že prezident bude bez prerušenia pokračovať vo výkone svojich povinností, zatiaľ čo sa bude zotavovať," uvádza komuniké. Conley bez ďalších podrobností oznámil, že Trump aj Melania boli po pozitívnom teste na vírus SARS-CoV-2 v dobrom stave. Ako podotýka agentúra AP, u šéfa Bieleho domu je zvýšené riziko komplikácií spojených s koronavírusom, keďže má 74 rokov.

Nakazená bola jeho spolupracovníčka

Americký prezident Donald Trump v noci na piatok potvrdil, že jeho spolupracovníčka Hope Hicksová mala pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Prezident dodal, že vo štvrtok spolu s manželkou Melaniou Trumpovou absolvovali testy. Informovali o tom agentúra DPA a stanica CNN na svojej webovej stránke.

Hope Hicksová Zdroj: SITA/AP/Andrew Harnik

"Mala pozitívny test, práve som sa to dozvedel," povedal Trump vo štvrtok večer v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News. Hicksová je podľa neho pracovitá a na tvári nosí ochranné rúško. Takisto povedal, že s Hicksovou trávi veľa času a preto on i Melania absolvovali testy. Trump neskôr na Twitteri napísal, že spoločne s prvou dámou Melaniou čakajú na výsledky testov a pôjdu zatiaľ do karantény.

Trump počas kampane v Minnesote. Zdroj: SITA/AP/Jack Rendulich

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Hicksová v poslednom období absolvovala niekoľko spoločných ciest s prezidentom vrátane utorkovej prezidentskej predvolebnej debaty v Clevelande. Podľa CNN ju videli i v stredu na palube prezidentovej oficiálnej helikoptéry Marine One spolu s ďalšími Tumpovými blízkymi spolupracovníkmi vrátane jeho zaťa Jareda Kushnera. Ochorenie COVID-19 u Hicksovej podľa AP potvrdili vo štvrtok.