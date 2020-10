KORONAVÍRUS Trumpov stav sa zlepšuje, prepustiť by ho mohli už v pondelok

WASHINGTON - Zdravotný stav amerického prezidenta Donalda Trumpa sa naďalej zlepšuje a už v pondelok by ho mohli prepustiť z nemocnice, v ktorej ho v noci na sobotu hospitalizovali s ochorením COVID-19. Oznámili to v nedeľu Trumpovi ošetrujúci lekári, informovala agentúra AFP.

Tím lekárov, ktorý Trumpa ošetruje, uviedol, že 74-ročnému prezidentovi v posledných dňoch dvakrát poklesla hladina kyslíka a dostával aj steroidy. Trumpov zdravotný stav však celkovo lekári hodnotili pozitívne s dobrými vyhliadkami. Trumpov osobný lekár Sean Conley povedal, že prezidenta do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone previezli po náhlom zhoršení ochorenia, pričom mal znepokojivo nízku hladinu kyslíka v krvi. Predtým, ako ho hospitalizovali, bol v Bielom dome napojený na kyslíkový prístroj.

Ďalší z Trumpových lekárov, Brian Garibaldi, uviedol, že prezident sa cíti dobre a zotavuje sa. "Náš plán, je nechať ho jesť aj piť, aby čo najmenej ležal v posteli a bol mobilný," povedal. "A ak bude naďalej vyzerať a cítiť sa tak dobre ako dnes, tak dúfame, že už na zajtra budeme môcť naplánovať jeho prepustenie do Bieleho domu, kde bude pokračovať v liečbe," dodal.

Samotný Trump zverejnil v noci na nedeľu video z nemocnice, v ktorom uviedol, že sa už cíti "oveľa lepšie". Vyjadril tiež presvedčenie, že sa "čoskoro" vráti do Bieleho domu. Uviedol však aj, že nasledujúce dni budú "skutočnou skúškou" v ďalšom priebehu jeho choroby. Trump v noci na piatok na Twitteri oznámil, že on a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. V noci na sobotu Trumpa previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone.