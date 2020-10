Biden je ochotný ísť s Trumpom do druhej debaty aj napriek KORONAVÍRUSU

"Ak vedci povedia, že je to bezpečné, ak budú bezpečné vzdialenosti, potom si myslím, že je to v poriadku," povedal Biden novinárom pred odletom na Floridu, kam odcestoval v rámci prezidentskej kampane. To, či by sa mala nasledujúca prezidentská debata naplánovaná na 15. októbra v Miami, konať virtuálne, Biden komentovať odmietol.

Trump a Biden stáli od seba počas prvej debaty 29. septembra v Clevelande vo vzdialenosti zhruba tri metre, no žiaden z nich nemal na sebe ochranné rúško. Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok a svoju nákazu oznámil v piatok v skorých ranných hodinách. Momentálne je hospitalizovaný vo vojenskej nemocnici Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone. Lekári by mali ešte v pondelok večer rozhodnúť o jeho možnom prepustení do domácej liečby.

V rámci preventívnych opatrení sa počas debaty kandidátov na viceprezidenta, ktorá prebehne v stredu 7. októbra v štáte Utah, zväčší povinný odstup medzi účastníkmi z pôvodných dvoch metrov na 3,6 metra. Vynárajú sa i otázky, či by sa nasledovná debata prezidentských kandidátov mala konať vonku, s povinnými rúškami, virtuálne alebo vôbec, poznamenala AFP.