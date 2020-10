KORONAVÍRUS Trump má hlavu v smútku: Vakcína proti COVID-19 nebude pripravená do volieb

WASHINGTON - Americká biotechnologická firma Moderna nebude žiadať povolenie na núdzové použitie svojej vakcíny proti koronavírusu skôr ako 25. novembra. V stredu to pre denník Financial Times vyhlásil šéf firmy Stephane Bancel, ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.

Táto správa, že vakcína nebude do prezidentských volieb pripravená, je úderom pre prezidenta Donalda Trumpa. Ten totiž dúfa, že dávky vakcíny budú dostupné ešte pred voľbami naplánovanými na 3. novembra, čo by pomohlo jeho kampani. Bancel pre denník povedal: "Až 25. novembra budeme mať dostatok údajov o bezpečnosti vakcíny a vtedy budeme môcť podať žiadosť o povolenie na núdzové použitie (EUA) - pošleme ju americkému Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Aj to len za predpokladu, že údaje o bezpečnosti budú priaznivé, to znamená, že vakcína bude pokladaná za bezpečnú."

Trumpovo znovuzvolenie do Bieleho domu je otázne aj preto, ako pristupoval ku kríze okolo ochorenia COVID-19, a preto prezident často vyhlasuje, že vakcína by mohla byť hotová ešte pred voľbami. Toto jeho naliehanie prehĺbilo medzi odborníkmi obavy, že jeho administratíva sa bude z politických dôvodov pokúšať zasahovať do schvaľovacieho procesu. Republikánsky prezident opakoval toto tvrdenie aj v utorok neskoro večer počas debaty s demokratickým súperom, bývalým viceprezidentom Joeom Bidenom.

"Je možné, že riešenie budeme mať do 1. novembra," povedal Trump. Očkovacia látka firmy Moderna je jednou z 11 experimentálnych vakcín v poslednom štádiu testovania. Ďalšiu vakcínu vyvíja spoločnosť Pfizer. Jej šéf Albert Bourla vyhlásil, že jasnú odpoveď, či ich dávky zaberajú, budú mať v októbri. Väčšina expertov toto tvrdenie spochybňuje a je presvedčená, že prebiehajúce testy dovtedy neprinesú dostatok štatistických údajov, ktoré by dokazovali bezpečnosť a účinnosť vakcíny.

Bourla pre denník Washington Post v utorok odmietol, že svojím tvrdením o októbrovom termíne sa snaží nakloniť si prezidenta. "Pre mňa je volebný deň iba umelo stanovený deň. Koniec októbra je tiež len umelo stanovený. Takto my fungujeme. Ak vakcínu budeme môcť priniesť skôr, tak ju prinesieme," dodal.