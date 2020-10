KORONAVÍRUS SZU v Bratislave zatiaľ neplánuje prejsť v plnom rozsahu na dištančnú výučbu

BRATISLAVA – Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave zatiaľ neplánuje prejsť v plnom rozsahu na dištančnú výučbu. Potvrdil to Peter Kimijan z mediálneho odbor univerzity.

"Riešime to individuálne, odbor po odbore. Niekde sa už realizuje online výučba, niekde je výučba s dodržaním epidemiologických opatrení," uviedol Kimijan. Ako dodal, na dištančné vzdelávanie je univerzita pripravená vzhľadom na to, že v takomto režime fungovala už v letnom semestri akademického roka 2019/2020. V súvislosti so študentmi ubytovanými na internáte Kimijan podotkol, že SZU zatiaľ nerieši ich vyprázdňovanie.

Väčšina univerzít v hlavnom meste Slovenska v Bratislave postupne prechádza z prezenčnej na dištančnú alebo online formu. Od 5. októbra tak budú fungovať Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita aj Ekonomická univerzita v Bratislave. Rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mária Heinzová odporúča uskutočňovať vzdelávanie teoretických predmetov, predmetov s kolektívnou účasťou študentov, respektíve predmetov, ktoré navštevujú študenti viacerých študijných programov, dištančnou formou. Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave bude výučba realizovaná kombinovanou formou.

Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča vysokým školám zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania, ak to je možné. Rovnako sa majú vyprázdniť vysokoškolské internáty. Počas pondelkového (28. 9.) rokovania o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO).