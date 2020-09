Švajčiari hlasujú o ukončení dohody o voľnom pohybe osôb z krajín EÚ

Iniciatíva pravicovo-populistickej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) zrušiť voľný pohyb osôb zaznamenala v posledných prieskumoch verejnej mienky klesajúcu podporu verejnosti. Najnovší prieskum ukázal, že až 65 percent opýtaných iniciatívu odmietlo. Švajčiarsko sa riadi systémom polopriamej demokracie, ktorá umožňuje ľuďom schvaľovať legislatívne návrhy prostredníctvom ľudových konzultácií.

Iniciatíva vyžaduje, aby Švajčiarsko na základe autonómnych rozhodnutí regulovalo mieru prisťahovalectva cudzincov. Ak sa za ňu vysloví nadpolovičná väčšina voličov, povedie to k ukončeniu dohody o voľnom pohybe osôb, ktorá platí medzi Švajčiarskom a EÚ od roku 1999. Vzťahy medzi Bruselom a Bernom sa zhoršili po referende z februára 2014, v ktorom Švajčiari zahlasovali za zavedenie ročných kvót pre migrantov. Švajčiarsky parlament to v roku 2016 odobril, čo znamená, že nový zákon v praxi dáva prednosť zamestnávaniu domácich ľudí a zavádza ďalšie formality pre zamestnávateľov so sídlom vo Švajčiarsku, ktorí chcú zamestnávať zamestnancov z krajín EÚ.

V súčasnosti žije vo Švajčiarsku zhruba 1,4 milióna občanov EÚ, zatiaľ čo v krajinách EÚ žije približne 500.000 Švajčiarov. Švajčiari hlasujú v piatich referendách. Okrem odstúpenia od dohody o voľnom pohybe osôb s EÚ hlasujú aj o nákupe nových stíhačiek, zavedenia dvojtýždňovej otcovskej dovolenky, daňovej úľave pre rodiny s deťmi a pravidlách o odstrele vlkov.