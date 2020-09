Firmy už nechcú pracovať v Bielorusku: Z krajiny chaosu sa presúvajú do Lotyšska

MINSK - Dvanásť bieloruských spoločností, vrátane firiem pôsobiacich v IT sektore, presunie svoje aktivity do Lotyšska, informovalo v utorok podľa spravodajského portálu Meduza.io lotyšské ministerstvo hospodárstva.

Spoločnosti, ktorých mená neboli zverejnené, majú v úmysle presunúť do Lotyšska asi 470 zamestnancov, najmä vrcholových manažérov a špičkových odborníkov. Lotyšské ministerstvo hospodárstva okrem toho uviedlo, že nedávno sa uskutočnili konzultácie so 116 bieloruskými spoločnosťami zaujímajúcimi sa o presun svojich aktivít do Lotyšska.

Presun svojich zamestnancov z Bieloruska predtým oznámila IT spoločnosť PandaDoc, ktorá patrí podnikateľovi Mikitovi Mikadovi žijúcemu v USA. Ide o reakciu vedenia firmy na zatknutie štyroch jej manažérov v Bielorusku. Voči všetkým štyrom sa vedie vyšetrovanie pre údajnú spreneveru rozpočtových prostriedkov. Vyšetrovanie sa začalo krátko na to, ako Mikita Mikado podporil bieloruskú opozíciu.

Bieloruská spoločnosť Wargaming, ktorá produkuje hru World of Tanks, sa z Bieloruska nechystá odísť. Podľa zakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Wargaming Viktora Kislého má spoločnosť skupinu vývojárov, ktorí zvažujú odchod z Bieloruska. "Ak majú pocit, že im bude na inom mieste lepšie, potom im ako spoločnosť všetkým pomôžeme," uviedol Kislyj.

V Bielorusku už viac ako mesiac trvajú protesty proti výsledkom prezidentských volieb, za ktorých víťaza bol vyhlásený Alexandr Lukašenko. Polícia voči demonštrantom od začiatku používa neprimeranú silu, čo odsudzuje nielen bieloruská opozícia, ale aj EÚ a USA. V prvých dňoch protestných akcií bolo zadržaných asi 7000 ľudí, väčšina z nich už bola medzičasom prepustená. V posledných dňoch však polícia opäť prikročila k zatýkaniu demonštrantov - uplynulú nedeľu ich v rôznych mestách Bielorusko zadržala viac ako 700. Mnohých zo zadržaných súdy odsúdili na niekoľkodňové tresty väzenia - väčšinou za účasť na úradmi nepovolených protestných zhromaždeniach.