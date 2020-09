Ruské vojenské sily sa po spoločnom cvičení s Bieloruskom vrátia naspäť, vyhlásil Putin

Do Bieloruska dorazilo v pondelok 300 príslušníkov ruských síl, ktorí počas cvičenia s názvom Slovanské bratstvo použijú takmer 70 kusov bojovej a špeciálnej techniky výsadkovej divízie Pskov. "Po ukončení spoločného vojenského programu sa ruské sily vrátia na miesto svojho trvalého nasadenia," uviedol Putin na začiatku rokovania s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.

Putin zdôraznil, že do istej miery je toto cvičenie pre armádu rutina. "Ešte raz opakujem, aby som vylúčil akékoľvek špekulácie: je to udalosť, ktorá bola naplánovaná a dokonca oznámená minulý rok," povedal. Lukašenko pricestoval v pondelok do ruského čiernomorského letoviska Soči, kde sa zúčastňuje na bilaterálnom rokovaní s ruským prezidentom.

Zdroj: SITA/Andrei Stasevich /BelTA Pool Photo via AP

Prvé cvičenie Slovanského bratstva sa konalo v Rusku v roku 2015. Odvtedy ich usporadúvala vždy niektorá z trojice krajín - Bielorusko, Rusko alebo Srbko. Na tohtoročnom cvičení, ktoré sa koná v dňoch 14.-25. septembra, sa mali zúčastniť aj srbské vojenské jednotky. Po nátlaku zo strany Európskej únie však Srbsko zrušilo všetky vojenské cvičenia, ktoré malo naplánované na najbližších šesť mesiacov.

Bieloruské ministerstvo obrany už dávnejšie oznámilo, že cieľom manévrov bude nácvik spoločných operácií v boji proti terorizmu.