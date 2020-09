Lukašenko nebude komunikovať s opozíciou a len tak neodíde

Z rozhovoru s Lukašenkom citoval ruský novinár Roman Babajan, ktorý je šéfredaktorom rozhlasovej stanice Govorit Moskva a ktorý bol členom skupiny ruských novinárov pozvaných do Minska na to, aby s bieloruským prezidentom urobili rozhovor. Podľa Babajanovej správy na jeho stránke na sociálnej sieti Telegram si Lukašenko myslí, že opozícia chce "spretŕhať všetky naše väzby s bratským Ruskom"; chce, aby sa v Bielorusku platilo za vzdelanie a lekársku starostlivosť, a plánuje zničiť aj "všetky naše priemyselné podniky" a z ich zamestnancov spraviť nezamestnaných. Spravodajský portál Meduza.io z rozhovoru citoval, že Lukašenko je pripravený uskutočniť predčasné prezidentské voľby, ale až po reforme ústavy.

Uviedol, že chce pokračovať v integrácii s Ruskom, ale až vtedy, keď "reálne začnú fungovať" už existujúce inštitúcie spoločného zväzového štátu. Na margo nedávno medializovaného záberu, ako vystupuje z vrtuľníka so zbraňou v ruke, Lukašenko uviedol, že to "znamenalo iba jedno" - dať najavo, že nikam neutiekol a je pripravený brániť svoju krajinu až do konca. "Áno, možno som sa (v prezidentskom kresle) trochu zasedel, ale len ja teraz môžem chrániť Bielorusov," zdôraznil. "Krajinu som budoval štvrťstoročia a (teraz) len tak neodídem," vyhlásil Lukašenko, ktorý dodal, že ak by sa moci vzdal, jeho podporovateľom by hrozilo násilie.

Vytvorenie opozičnej Koordinačnej rady iniciovala 14. augusta bývalá prezidentská kandidátka Sviatlana Cichanovská, ktorá neuznala oficiálne zverejnené výsledky volieb a víťazstvo Lukašenka v nich. Cichanovská, ktorá podľa týchto výsledkov skončila vo voľbách druhá, opustila v noci na 11. augusta Bielorusko a momentálne je v Litve. Vedenie zjednotenej opozície pred časom uviedlo, že úlohou Koordinačnej rady bude zabezpečiť odovzdanie moci v Bielorusku. Medzičasom však tamojšia generálna prokuratúra začala trestné konanie vo veci vytvorenia tohto orgánu a pokusu o prevzatie moci v krajine.

Masové demonštrácie

Na Lukašenkovo sporné víťazstvo vo voľbách a možné sfalšovanie ich výsledkov reagovala veľká časť občanov Bieloruska účasťou na masových demonštráciách. Lukašenko v utorok v rozhovore s ruskými novinármi vyhlásil, že podľa jeho názoru za protestmi v Bielorusku "stoja Američania" a ich hlavným cieľom je Rusko. Tvrdil, že "vieme, kto stojí za všetkými týmito výzvami" na účasť na protestoch, ktoré sa objavujú na sociálnej sieti Telegram. "Ide o Američanov," spresnil Lukašenko. "Všetci musíme pochopiť, že teraz nejde o Bielorusko. Ich hlavným cieľom je Rusko," dodal. Na prítomných novinárov apeloval, aby zostali v strehu.

Lukašenko okrem toho v rozhovore potvrdil, že jedna z vodkýň protestov, Maryja Kalesnikavová, bola zadržaná, a to "pre porušenie pravidiel na prekročenie štátnej hranice". Podľa Lukašenka Kalesnikavová "chcela utiecť" na Ukrajinu, kde žije jej sestra. Kalesnikavová sa však pritom pred niekoľkými dňami v spoločnosti najbližších spolupracovníkov vyjadrila, že z Bieloruska neodíde za žiadnych okolností, iba ak by voči nej bolo použité násilie. Bieloruská opozícia a jej naklonené médiá v pondelok oznámili zmiznutie Kalesnikavovej. Svedkovia uviedli, že ju uniesli neznáme osoby v blízkosti národného múzea nachádzajúceho sa v centre Minska. Následne o političke neboli žiadne správy a príbuzní v pondelok večer nahlásili jej nezvestnosť na polícii.

Maryja Kalesnikavová patrí k trojici žien, ktoré sa pred prezidentskými voľbami stali symbolom očakávaných zmien v Bielorusku. Túto trojicu spolu s ňou tvorili Sviatlana Cichanovská ako prezidentská kandidátka a Veranika Capkalová, manželka úradmi odmietnutého uchádzača o kandidatúru vo voľbách Valeryja Capkalu.