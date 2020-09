EXTRÉMNE výkyvy počasia: Teplota v niektorých štátoch klesne až o 35°C! Očakáva sa aj sneženie

Ak si myslíte, že pokles teploty o 10 stupňov Celzia, aký bežne zažívame na Slovensku, je extrém, potom sa pozrite, čo čaká obyvateľov niektorých amerických štátov. Ešte počas víkendu má byť na juhozápade USA extrémne teplo a ortuť teplomerov sa môže vyšplhať až na 48 stupňov Celzia.

Horúce dni v Amerike v pondelok počas dňa ukončí veľmi chladný vzduch, ktorý príde zo severu. Informuje o tom severe-weather. Okrem toho bude fúkať veľmi silný severný vietor, ktorý umocní pocit chladu. To sa udeje najmä v regiónoch Texas Panhandle a Oklahoma. Tu môžu byť teploty nižšie až o 20 stupňov Celzia.

Zdroj: www.severe-weather.eu

"V oblastiach Wyoming, Colorado a západnej Nebrasky a Kansasu sa očakávajú aj prvé tohtosezónne mrazy. Teploty by najmä v podhorí Colorada mohli klesnúť na -3 °C až -6 °C. Ochladenie so sebou prinesie aj sneženie. To sa očakáva napr. v častiach centrálnej Montany, Wyomingu, západnej Nebrasky, východného Colorada a severného Nového Mexika," píše portál.