Žena chytila tigra za genitálie a fotografiu zverejnila: Pobúrila tým internetové davy

PATTAYA - Žena vyvolala poriadnu vlnu hnevu po tom, ako na sociálnej sieti zdieľala selfie video s tigrom zo zoologickej záhrady. To by ešte nebol žiadny prehrešok. Na jednom zo záberov je vidieť, ako Waraschaya Akkarachaiyapas zozadu siahla zvieraťu medzi zadné nohy a vzala si do rúk jeho semenníky

Jedna žena, Phorntip Siracha, podľa Pattaya News príspevok komentovala slovami: "Je to nehanebné a ponižujúce. Tiger vám nedal povolenie, aby si sa dotýkala jeho pohlavných orgánov. Nemáš na to právo." Iný užívateľ zas napísal To je také nebezpečné! Čo keby sa tiger nahneval a zaútočil by na vás."

Na to bolo zviera pravdepodobne príliš ťažkopádne. Predátori v „Tiger Kingdom Zoo“ v Chiang Mai v severnom Thajsku sú zrejme omámení pomocou liekov, aby si platiaci návštevníci mohli bezpečne urobiť fotografie. Waraschaya si urobila selfie 26. augusta a potom ju zverejnila. Bránila sa tým, že je milovníčkou zvierat.

Pirom Cahntama zo „Tiger Kingdom Zoo“ bránil praktiky zoo. Podľa neho veľmi pozorne sledujú správanie návštevníkov k zvieratám a naopak. "A samozrejme výslovne nepovoľujeme turistom, aby chytali semenníky zvierat. Môžu sa však skutočne dotknúť kdekoľvek - pokiaľ je pri nich opatrovateľ zo zoo," uviedol. „Ale odteraz budeme komunikovať, že pohlavných orgánov tigrov už nie povolené sa dotýkať.“