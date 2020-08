Prvý komerčný let z Izraela do SAE, pricestovali na ňom členovia izraelskej a americkej delegácie

V Abú Zabí pristál prvý komerčný let z Izraela

Zdroj: SITA/Nir Elias/Pool Photo via AP

ABÚ ZABÍ - Prvý priamy komerčný let vypravený z Izraela do Spojených arabských emirátov (SAE) pristál v pondelok popoludní na letisku v Abú Zabí. Na palube lietadla pricestovali do SAE členovia izraelskej a americkej delegácie, informovala agentúra AP.