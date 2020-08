Jakub, Pavel, Rostislav a Žaneta utiekli z ohnivého pekla: Útok podpaľača prežili vďaka zhode okolností

BOHUMÍN – Útok 54-ročného podpaľača Zdeňka K. prežili traja muži a jedna žena. Dvaja z nich utrpeli vážne popáleniny a skončili na JIS-ke. Jakub vyviazol bez zranení a jeden hosť sobotňajšej oslavy má ľahšie zranenia. Podpaľača, ktorý útočil kvôli sporom so synom (†30) a s manželkou (†53), poslal súd do väzby. Hrozí mu až doživotný trest odňatia slobody.

Sobotňajší požiar v byte na 11. poschodí paneláku má 11 ľudských obetí. V byte sa konala rodinná oslava, ktorú Zdeněk K. (54) premenil na horor. Ako nepozvaný hosť vošiel do synovho bytu, rozlial v ňom benzín a zapálil. Rýchlo ušiel, zamkol vchodové dvere, ktoré tiež polial horľavinou a zapálil.

V plameňoch zomreli jeho syn Lukáš (†30), partnerka Lenka (†30), vnuk Dominik (†9) a manželka Silva (†53), ktorí hostili priateľov, informoval Blesk.cz.

Šesť ľudí skonalo v byte. Ďalší piati vyskočili z okna, medzi nimi bola aj tehotná Nikola (†17). Štyrom osobám sa podarilo preliezť na vedľajší balkón. Jakub a Pavel v čase útoku na balkóne práve fajčili, Rostislav a Žaneta mali byť v kúpeľni, takže neboli priamo v epicentre ohňa.

Podpaľač skončil v nemocnici

Zranenia v dôsledku požiaru utŕžil aj Zdeněk K. Preto ho spoločne s troma ľuďmi, ktorí sa zachránili, previezli do nemocnice. Jakub, partner tehotnej Nikoly (†17), vyviazol bez zranení.

„U dvoch pacientov, ktorí sú umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti, sa zdravotný stav mierne zlepšil. Sú stabilizovaní, no stále vo vážnom stave,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Petra Petlachová. Jeden ostáva napojený na pľúcnu ventiláciu.

Na bežnom oddelení boli ďalší dvaja zranení. Jedného z nich prepustili v utorok. Bol to práve útočník, ktorý z nemocničného lôžka putoval k súdu. Okresný súd v Karvinej ho poslal do väzby. Následne ho previezli do Prahy, kde je väznica s nemocnicou.

„Súd plne vyhovel môjmu návrhu, a to z oboch väzobných dôvodov. Odôvodnil to hrozbou vysokého trestu a i obavou z opakovania trestnej činnosti,“ uviedol dozorujúci žalobca Michal Król. Zdeněk K. vraj tragédiu ľutuje. „Avšak, čo si o takejto ľútosti myslieť,“ dodal Król.

Zabíjať údajne nechcel, jeho cieľom bolo len zastrašiť. Dôvodom boli dlhoročné spory so synom Lukášom, ktoré sa vyhrotili tým, že k nemu utiekla Zdeňkova manželka Silvia. Zdeněk K. mal začať piť po smrti syna. Ten mal skočiť pod vlak.