Češka (38) predstierala smrť, aby prežila! Agresor ju surovo zmlátil, detaily naháňajú hrôzu

PLZEŇ/CHEB - Keď 18. júna minulého roka smerovala nemenovaná 38-ročná žena k svojmu priateľovi, ani vo sne by jej nenapadlo, čo sa udeje. Stala sa obeťou brutálneho útoku, na ktorý nezabudne snáď do konca života. Agresor ju mlátil až do chvíle, kým sa nezačala hrať mŕtvu. A práve to jej zachránilo život.