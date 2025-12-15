AKTUÁLNE Minister Taraba bude zastupovať v Bruseli aj Českú republiku

Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba bude na rokovaniach Rady ministrov životného prostredia EÚ zastupovať nielen záujmy Slovenska, ale aj Českej republiky. Vicepremiér Taraba absolvoval v tejto súvislosti telefonát s novovymenovaným ministrom českej diplomacie Petrom Macinkom, ktorý je zároveň poverený riadením českého ministerstva životného prostredia.

„Pán minister Petr Macinka ma požiadal, aby som zastupoval Českú republiku na Rade ministrov pre životné prostredie členských štátov EÚ, ktorá sa uskutoční zajtra v Bruseli. Túto žiadosť som prediskutoval už počas návštevy pána Macinku a pána Turka v Bratislave. Bez váhania, s veľkou radosťou a zároveň aj s rešpektom som toto poverenie prijal,“ zdôraznil Tomáš Taraba.

Pre šéfa slovenského envirorezortu ide o prvý dôkaz toho, že Slovensko a Česko vedia vytvoriť veľmi silný tandem pri presadzovaní politiky zdravého rozumu v Bruseli. Rovnako je presvedčený, že táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia a oba štáty prispejú k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu cez odstraňovanie byrokracie a nezmyselných ideologických enviropolitík. 

Minister Taraba sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu s novovzniknutou vládou Andreja Babiša a osobitne s politickou stranou Motoristi sebe, ktorú považuje za spojenca v postupnej demontáži Green Dealu a opatrení, ktoré ničia konkurencieschopnosť Európy. „Touto cestou pozdravujem aj pána Filipa Turka, s ktorým som sa už v minulosti stretol v Bratislave a ktorého nominácia na šéfa rezortu životného prostredia je, pevne verím, iba otázkou krátkeho času. Teším sa na spoluprácu so všetkými predstaviteľmi novej vlády Českej republiky,“ uzavrel Taraba.

