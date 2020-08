Kongo ohlásilo koniec 25-mesačnej epidémie osýpok: Podľahlo jej viac ako 7-tisíc detí

"Za posledný mesiac môžeme povedať, že epidémia bola z celého nášho územia eliminovaná," povedal na tlačovej konferencii minister zdravotníctva Eteni Longondo. "Môžeme povedať, že osýpky (v KDR) už neexistujú," dodal.

Epidémiu osýpok v Kongu sa podarilo zdolať vďaka rozsiahlemu očkovaniu miliónov detí. Longondo dodal, že vakcinácia bude pokračovať aj naďalej, aby sa zabránilo tomu, že sa osýpky do krajiny vrátia. Prvé prípady v rámci epidémie osýpok v KDR sa objavili v júni 2018. Do januára 2020 registrovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) viac ako 335.000 osôb s podozrením na nákazu; 6362 prípadov z nich bolo smrteľných.

Osýpky patria medzi mimoriadne nákazlivé ochorenia, ktoré postihuje najmä deti. Spôsobujú časté komplikácie, ako napríklad slepotu, hnačku, zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť aj smrteľné. Najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie. KDR ohlásilo 25. júna koniec epidémie eboly, ktorej podľahlo 2287 ľudí.