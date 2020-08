Po atentáte na expremiéra Libanonu zostalo v uliciach peklo: Súd dnes po rokoch vyniesol rozsudky

"Sudcovia uznali pána Ajjáša bez akýchkoľvek pochýb za vinného zo spolupáchateľstva na vražde Rafíka Harírího," uviedol predsedajúci sudca STL David Re. Ajjáš je jedným z vedúcich predstaviteľov Hizballáhu, ktorý mal vypracovať plán vedúci k Harírího smrti. Súd uznal Ajjáša za vinného v piatich bodoch obžaloby, píše agentúra AP.

Zdroj: TASR/AP Photo/Special Tribunal for Lebanon, File

Ďalších troch obžalovaných - Mustafu Badraddína, Husajna Unsajsího a Asada Sabru - tribunál oslobodil. Súd zároveň uviedol, že neexistujú dôkazy, že by do bombového útoku z roku 2005, pri ktorom zahynul Harírí a ďalších 21 ľudí, bolo zapojené vedenie Iránom podporovaného šiitského hnutia Hizballáh či sýrska vláda.

"Súd sa domnieva, že Sýria a Hizballáh mohli mať motívy na eliminovanie pána Harírího a jeho možných spojencov, no neexistujú nijaké dôkazy, že by bolo vedenie Hizballáhu akokoľvek zapojené do vraždy pána Harírího, a neexistujú ani priame dôkazy o zapojení Sýrie," povedal Re. Rafík Harírí stál na čele libanonskej vlády takmer po celé obdobie od skončenia občianskej vojny, ktorá ničila krajinu v rokoch 1975-90.

Zdroj: TASR/AP Photo/file

Funkciu opustil v októbri 2004, odvtedy bol v opozícii. Počas samovražedného atentátu v západnej časti libanonskej metropoly Bejrút pred päťhviezdičkovým hotelom, ktorého budovu výbuch značne poškodil, utrpelo zranenia ďalších 226 ľudí. Tento útok vyvolal v Libanone obrovské protesty. Vynesenie verdiktu odložili o desať dní pre katastrofálny výbuch, ku ktorému došlo pred dvoma týždňami v prístave v Bejrúte a pri ktorom zahynulo najmenej 170 ľudí.