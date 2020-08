Na policajtov čakal hororový nález: Krystína (†18) ležala na diaľnici, šokujúce slová jej otca

Muž v nedeľu na sociálnu sieť Facebook napísal: „Kto vie niečo o smrti mojej 18-ročnej dcéry Kristýny, nech pošle správu. Bola zabitá dnes ráno cca o štvrtej pri Kateřině (obec Svatá Kateřina, pozn. red.).“

Zdrvený rodič neskôr denníku Právo, ktorý citoval server Novinky.cz, povedal, že jeho dcéra zrejme spadla alebo skočila z mosta. Zároveň sa ospravedlnil za slová o jej vražde. „Bol som zúfalý. Ospravedlňujem sa. Polícia mi toho veľa nepovedala. Snažil som sa získať informácie o tom, čo sa vlastne stalo. Viem, že to bola chyba. Už by som volil iné slová. Napísal by som, že mi dcéra umrela,“ vysvetlil muž.

Verzii o samovražde ale stále nechce uveriť. „Áno, spadla alebo skočila, ale v túto chvíľu neviem, čo bolo tým spúšťačom. Či to bolo jej vlastné rozhodnutie, alebo ju k tomu niekto napríklad vyhecoval. Predtým bola na oslave, odkiaľ staršej sestre o jednej v noci volala, že sa má fajn a je všetko v pohode. O dve hodiny ju potom nájdu mŕtvu. To nedáva zmysel,“ pokračuje zosnulej otec.

Odmieta, že by jeho dcéra mala samovražedné úmysly. „Plánovali sme si budúcnosť. Prišla mi spokojná,“ dodal.

Policajti teraz preverujú okolnosti prípadu. „Príčinu smrti objasní súdna pitva,“ oznámila policajná hovorkyňa Ivana Jelínková. Podľa Práva sa policajné vyšetrovanie uberá smerom, že dievča spadlo či skočilo z mosta, a následne ho prešiel prechádzajúci kamión.