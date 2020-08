Ďalšia tragédia pri kúpaní! Samuel (†20) miloval adrenalín, osudný skok do vody: Mrazivé slová jeho lásky

Workoutový šampión šport miloval. Svedčia o tom aj jeho profily na sociálnych sieťach, kde sa rád pochválil zábermi, na ktorých cvičí. Nechýbajú však ani videá a snímky zachytávajúce nebezpečné skoky do vody. Práve táto záľuba mala napokon stáť Samuela drahocenný život.

Nešťastie sa malo stať v sobotu popoludní vo vodnej nádrži Beňov. Upozornil naň denník Nový čas. Čo konkrétne mu predchádzalo a aké boli jeho okolnosti, však známe nie je. „Na miesto boli vyslaní záchranári, žiaľ, lekár musel skonštatovať smrť,“ potvrdila nešťastnú správu hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Odkaz do neba

Žiaľ blízkych je obrovský. Niet sa čomu čudovať, Samuel odišiel príliš nečakane. "Takto Vám poviem, je to tragédia. Pýtam sa otázku "prečo?" Každých 5 minút svojho bytia, no viete čo? Je to zbytočné. To, že sa budeme pýtať a vytvárať konšpiračné teórie už nezmení, čo sa stalo," napísala jeho priateľka Nicol k spoločnej fotografii.

"Moja prvá pravá láska skončila tragicky ako Antigona," poznamenala dievčina. Kamarátov poprosila, aby mysleli na spomienky, ktoré so Samuelom zažili. "Pretože to Vám už nikdy nikto nezoberie," uviedla s tým, že ju učil žiť tak, aby nič neľutovala a to presne robil podľa jej slov aj on, žil svoj život naplno.

"Samo viem, že toto si už asi nikdy neprečítaš, no ďakujem Ti. Nikdy nezabudnem na to, čo si ma naučil. Nikdy nezabudnem na Tvoje hrejivé objatia a predovšetkým nikdy nezabudnem na pohľad, ako len nehybne ležíš a aj cez tú penu som stále videla tie nádherné mihalnice, Ľúbim Ťa," poslala mu odkaz do neba, z ktorého až mrazí.