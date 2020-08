Napätie v Bielorusku rastie: Ľudia opäť protestujú, o situácii hovoril s Lukašenkom aj Putin

Neďaleko stanice metra Puškinskaja v Minsku sa vytvoril veľký dav, uviedol novinár agentúry AFP. Ľudia sa zišli na počesť protestujúceho, ktorý zahynul tento týždeň počas tvrdých zásahov polície proti demonštrantom. Ľudia kládli kvety na mieste, kde v pondelok 10. augusta počas zrážok medzi protestujúcimi a policajtmi zahynul 34-ročný obyvateľ Minska Alexander Tarajkovski. Zomrel deň po voľbách, v ktorých podľa ústrednej volebnej komisie oficiálne zvíťazil Lukašenko so ziskom 80 percent hlasov a druhá sa umiestnila hlavná opozičná kandidátka Sviatlana Cichanovská.

Mnohí ľudia v sobotu skandovali proti Lukašenkovi heslo "Odíď!" a niektorí niesli fotografie protestujúcich s vážnymi odreninami, modrinami a inými zraneniami. V predchádzajúcich dňoch sa totiž objavili informácie o tom, že zadržaných demonštrantov bili a mučili. Iní ľudia niesli pútače s nápismi "Nie násiliu" a "Už žiadne mučenie". Polícia počas násilných zásahov proti demonštrantom zatkla vyše 6700 ľudí a stovky zranila.

Zdroj: TASR/AP Photo/Sergei Grits

Predstavitelia Bieloruska potvrdili dve úmrtia počas nepokojov, vrátane Tarajkovského. Ten podľa ich slov zahynul, keď mu na proteste explodovalo v ruke výbušné zariadenia, ktoré chcel hodiť do policajtov. Priateľka obete Elena Germanová v sobotu pre tlačovú agentúru AP uviedla, že neverí oficiálnemu opisu smrti. Je si istá, že do Tarajkovského strelila polícia. Vyjadrila sa tak po jeho pohrebe. Uviedla tiež, že v piatok mohla ísť do márnice a vidieť priateľovo telo, pričom od jeho smrti ubehli už štyri dni.

Cichanovskú pokladá opozícia za zvolenú líderku krajiny na prechodné obdobie

"V oblasti hrudníka som videla stehy - zašitú dieru, ale bola tam aj čierna modrina; malá, ale všimli sme si ju. Jeho ruky a nohy boli úplne neporušené, bez jedinej modriny," uviedla Germanová. "Očividne ho trafili priamo do hrude," dodala s tým, že bude žiadať dôkladné vyšetrovanie jeho smrti a obrátila sa o pomoc na bieloruskú organizáciu pre ľudské práva. Druhým mŕtvym na protestoch je muž, ktorý zomrel vo väzbe po zatknutí v juhovýchodnom meste Homeľ.

V sobotu sa konal aj Tarajkovského pohreb a na nedeľu je v centre Minska plánovaný "Pochod za slobodu". Bude sa konať po výzve hlavnej opozičnej predstaviteľky Cichanovskej, aby ľudia cez víkend išli na nové demonštrácie. Prezidentskú kandidátku Cichanovskú pokladá bieloruská opozícia za zvolenú líderku krajiny na prechodné obdobie, vyhlásil v sobotu opozičný politik Valeryj Capkala, ktorého bieloruská ústredná volebná komisia nezaregistrovala ako prezidentského kandidáta.

"Lukašenko nebude vo vedení krajiny nasledujúcich šesť mesiacov, o tom nebudeme diskutovať. Prezidentkou v prechodnom období je Sviatlana Cichanovská, zákonne zvolená prezidentka Bieloruskej republiky," napísal Capkala na sociálnej sieti Telegram. Citovala ho aj ruská tlačová agentúra TASS. Po piatkovom zverejnení oficiálnych výsledkov nedeľných prezidentských volieb v Bielorusku Cichanovskej volebný tím oznámil, že neuznáva Lukašenkovo víťazstvo. Cichanovská informovala, že zriaďuje koordinačný výbor, ktorý zaistí prechod moci. Jej tím predtým oznámil, že podporuje usporiadanie nových volieb do šiestich mesiacov, pričom pozvaní budú pozorovatelia zo zahraničných organizácií.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits

Putin a Lukašenko hovorili o situácii v Bielorusku

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko hovoril v sobotu telefonicky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o situácii vo svojej krajine a protestoch, ktoré v nej prebiehajú. Informovala o tom štátna tlačová agentúra BelTA, ktorej správu sprostredkovali agentúry AFP a TASS. "Prezidenti diskutovali o situácii, ktorá sa odvíja vnútri a v okolí Bieloruska," uviedla BelTA s odvolaním sa na tlačovú službu bieloruského lídra.

Kremeľ následne oznámil, že Putin a Lukašenko sa v telefonáte zhodli v názore, že problémy v Bielorusku budú rýchlo vyriešené. Rozhovor podľa Moskvy inicioval Minska. "Alexandr Lukašenko informoval o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách. Obe strany vyjadrili presvedčenie, že všetky problémy, ktoré vznikli, budú čoskoro vyriešené. Je dôležité, aby deštruktívne sily nevyužili tieto problémy s cieľom poškodiť vzájomne prospešnú spoluprácu medzi krajinami Zväzového štátu (Ruska a Bieloruska)," píše sa vo vyhlásení.

Lukašenko už skôr v priebehu dňa vyhlásil, že chce hovoriť s Putinom o situácii v Bielorusku, pretože tamojšie udalosti sa týkajú oblasti ich spoločného Zväzového štátu. "Agresia voči Bielorusku sa rozvíja. Musíme kontaktovať Putina, prezidenta Ruska, aby sa s ním mohol teraz hovoriť," povedal Lukašenko na stretnutí s vládnymi predstaviteľmi. "Pretože toto je už hrozba nielen pre Bielorusko," vyhlásil.