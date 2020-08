Holandsko je v slzách z príbehu Poliaka hrdinu! Utopil sa pri záchrane troch detí v mori

K smutnej udalosti došlo začiatkom augusta. Tridsaťsedemročný Marcin Kolczyňski vtedy urýchlene prerušil telefonický hovor so svojou ženou nachádzajúcou sa v Poľsku, keď zbadal, že tri deti kúpajúce sa v mori blízko mestečka Julianadorp sa dostali do problémov. Ide o pláž na severe krajiny, na ktorej neslúžia plavčíci ani záchranári.

Marcin Kolczynski rescued three Dutch children in the sea. He died during his rescue action. He was a father of three little children. His family is not well off, the costs of the funeral, body transport to #Poland are expensive, will you help them?#polenhttps://t.co/w8BmtTheet