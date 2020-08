Posledné VIDEO pred smrťou! Tím hasičov, ktorých vyslali na miesto výbuchu v Bejrúte

Video z mobilného telefónu ukazuje posledné okamihy jednotky: Hasiči stoja pred skladom v prístave, z rozbitých okien stúpa tmavý dym. V Diaľke počuť sirénu, niekto vykrikuje pokyny. Z haly sa ozývajú drobné explózie, zatiaľ, čo hasiči sa snažia otvoriť bránu, aby sa dostali dnu a mohli požiar uhasiť.

Zdroj: Twitter

Zdroj: Twitter

Potom nastane detonácia 2750 ton dusičnanu amónneho, ktorá zničí sklad a všetko okolo neho. Vytvorila obrovský kráter, ktorý sa naplnil vodou. Vyzerá to tak, akoby na tomto mieste nikdy nestála žiadna budova. Akoby tam nikdy žiadny hasiči nezasahovali.

Zdroj: Twitter

Po desiatich hasičoch nezostala ani stopa. Iba mŕtvolu hasičky Sarah Faresovej sa podarilo identifikovať († 25). O tri mesiace sa chcela odvážna žena vydávať. Predvčerom ju pochovali.

Zdroj: Twitter

Zdroj: Twitter

V súčasnosti stále prebieha vyšetrovanie. Počet úmrtí už ďaleko prekročil stovku. Vo štvrtok večer zatkli 16 zamestnancov prístavu. Vypočuli aj niekoľko ďalších osôb vrátane členov prístavnej rady a colnej správy. Cieľom je "objasniť všetky skutočnosti súvisiace s katastrofou", uviedli úrady.

This video of the fire at the warehouse before the explosion shows firefighter team on site at the #Beirut port. Now reports suggest none of them made it back... pic.twitter.com/TlSRocavuX