Hongkong umožní obyvateľom bezplatné testovanie na KORONAVÍRUS

Plošné testovanie by mali spustiť najskôr o dva týždne. Čína minulý týždeň prvýkrát poslala do Hongkongu tím zdravotníkov, vďaka ktorému by sa mal zvýšiť počet vykonaných testov. Lamová podľa vlastných slov požiadala Peking o pomoc koncom júla.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V Hongkongu zaznamenali minulý mesiac nárast prípadov infekcie koronavírusom. Vláda následne zaviedla povinné nosenie rúšok aj v exteriéri a obmedzila stretnutia na verejnosti na najviac dvoch ľudí. Doteraz v Hongkongu zomrelo 46 ľudí na ochorenie COVID-19, pričom celkovo zaznamenali takmer 4000 prípadov nákazy.