Spoveď lekára z Libanonu: Väčšina ľudí si myslí, že výbuchy v Bejrúte spôsobil útok

BEJRÚT - Väčšina ľudí v Libanone sa nazdáva, že utorkové výbuchy v Bejrúte spôsobil útok. Povedal to lekár Nimir Búlus, ktorý pred štvrťstoročím vyštudoval medicínu v Košiciach a následne odišiel do Bejrútu, kde v súčasnosti vedie súkromnú kliniku.

Viacero ľudí podľa neho počulo pred výbuchom zvuky podobné preletu lietadla. Stretol sa aj s názorom, že zásoby dusičnanu amónneho by mohli vybuchnúť iba v kombinácii s nejakou kvapalinou.V čase explózie sa Búlus nachádzal na svojej klinike. Najprv podľa vlastných slov počul hluk ako pri bombardovaní a vzápätí pocítil silnú tlakovú vlnu. "Za 30 sekúnd všetko vybuchlo - rozbili sa okná, dvere, autá, ľudia začali kričať. Na zemi bolo sklo," opísal situáciu na mieste.

Podľa lekára väčšina Libanončanov viní z nešťastia štát. "Bez ohľadu na to, či to vybuchlo náhodou, alebo to bol plánovaný útok, také veľké množstvo (nebezpečnej látky) nemalo byť v blízkosti ľudí," povedal. "Z ekonomického hľadiska je to katastrofa," opísal následky výbuchu na situáciu v krajine. V Libanone už takmer rok trvá ťažká hospodárska kríza, ktorá sa podľa lekára následkami nešťastia ešte prehĺbi.

Bejrút teraz podľa neho okrem finančnej podpory naliehavo potrebuje najmä zdravotnícku pomoc, pričom v zložitej situácii sú aj ľudia, ktorí prišli o svoje príbytky. "Títo ľudia už nemajú kde žiť, pretože všetky byty v okolí sú zničené. Ten výbuch, to bolo ako Černobyľ," povedal Búlus. "Vojnu sme v Libanone zažili veľakrát. Lenže takýto výbuch, to sme zažili prvýkrát - čo sa týka hluku, zľaknutia sa a zranených ľudí," skonštatoval lekár.

Utorkový výbuch podľa doterajších informácií spôsobil náhodný požiar, ktorý zapálil zásoby asi 2750 ton dusičnanu amónneho. Výbuch zabil najmenej 135 ľudí, zranil viac ako 5000 osôb a spôsobil rozsiahle materiálne škody.