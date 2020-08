Hurikán Isaias dorazil na pobrežie USA: Úrady odporúčajú obyvateľom zostať doma

Hurikán sa dostal nad pevninu neďaleko pobrežného mesta Ocean Isle Beach po 23.00 h miestneho času (05.00 SELČ). NHC varovalo obyvateľov v zasiahnutých oblastiach pred možným vysokým prílivom, povodňami a silným vetrom.

Zdroj: SITA/Jason Lee/The Sun News via AP

V severnejšie ležiacom štáte New Jersey vyhlásil guvernér Phil Murphy núdzový stav a odporučil obyvateľom, aby zostali doma. Pôvodne sa očakávalo, že Isaias v utorok nad Severnou Karolínou zoslabne a bude sa presúvať pozdĺž pobrežia smerom na severovýchod.

Crazy people on the beach and in the water at North Myrtle Beach. #ISAIAS pic.twitter.com/PhfdJ8HQSE