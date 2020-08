VIDEO Ničivý hurikán Isaias v USA: Vyžiadal si najmenej deväť obetí

Dvaja ľudia zahynuli v štáte Severná Karolína, kde Isaias spôsobil tornádo, ktoré zasiahlo štvrť s mobilnými domami. Ďalšia osoba zahynula v Pensylvánii v aute, ktoré odniesol prúd vody. Úrady tiež oznámili, že vo Filadelfii pravdepodobne v utorok odniesla voda z vyliateho potoka päťročné dievča blízko jeho bydliska. Telo dievčaťa našli v stredu. Padajúce stromy privalili tri osoby v štáte Maryland, Connecticut a v meste New York. Jedna osoba zahynula v štáte Delaware po tom, ako na ňu padol konár zo stromu.

Tornáda potvrdila Národná meteorologická služba NWS v štáte Virgínia, Maryland, Delaware a New Jersey. Výpadky elektrickej energie, ktoré zapríčinili popadané stromy, zasiahli až 2,1 miliónov odberateľov vo viacerých štátoch USA. Spoločnosť dodávajúca elektrickú energiu v meste New York uviedla, že v súvislosti s hurikánom Isaias zaznamenala najviac výpadkov dodávok elektriny od roku 2012, kedy mesto zasiahol hurikán Sandy. V dôsledku hurikánu Isaias pozastavili železničnú dopravu v štáte New Jersey aj vo Filadelfii.

Podľa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) sprevádzal hurikán Isaias vietor s maximálnou ustálenou rýchlosťou 105 kilometrov za hodinu viac než 18 hodín po tom, čo sa v noci na utorok dostal nad pevninu na východnom pobreží USA. Neskôr však mierne zoslabol. Isaias so silou hurikánu prvej kategórie sa ešte v sobotu prehnal časťou súostrovia Bahamy, no na ceste k pobrežiu amerického štátu Florida zoslabol na tropickú búrku. Oproti pôvodným predpovediam Floridu nezasiahol. Americkí meteorológovia tohto roku očakávajú nadpriemernú hurikánovú sezónu.

