Protivládne protesty otriasajú Bulharskom: V Sofii zablokovali demonštranti hlavné ťahy a ulice

Demonštranti zablokovali aj most cez Dunaj spájajúci bulharské mesto Russe a rumunské mesto Giurgiu, uviedla tlačová agentúra BTA. Do ulíc v centre Sofie vyšli tisíce protivládne naladených ľudí, pred sídlom vlády sa ich zišlo vyše 5000. Trúbili na vuvuzely a skandovali heslo "Odstúpiť!", napísala agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Valentina Petrova

Protesty proti súčasnej bulharskej vláde vypukli 9. júla a ich účastníci žiadajú demisiu vlády a nové voľby. Vládu premiéra Bojka Borisova, ktorá je pri moci od roku 2017, demonštranti obviňujú z korupcie, mafiánskych praktík a väzieb na oligarchov a žiadajú odstúpenie Borisova i generálneho prokurátora Ivana Geševa.

"Odstúpiť! odstúpiť!" kričali demonštranti a mávali národnými vlajkami. Na protestnom zhromaždení pred budovou súdu žiadali odstúpenie generálneho prokurátora, ktorého obviňujú z toho, že koná v prospech vlády. Borisov demonštrantov vyzýval, aby blokády ulíc a križovatiek zrušili. "Aj ostatní občania majú svoje práva," povedal vo videu zverejnenom na Facebooku. "Nikto im (demonštrantom) nebráni protestovať v rade ministrov," dodal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Valentina Petrova

Veľké protestné zhromaždenie pred sídlom vlády v Sofii sa má podľa plánov organizátorov stať miestom dlhodobého protestu, ktorý by mal trvať až do 1. augusta. Organizátori vyzvali jeho účastníkov, aby si so sebou priniesli stany, deky, oblečenie a pitnú vodu. Na protestoch sa zúčastňujú rozličné skupiny - mestskí liberáli, študenti, ktorí sa vrátili do vlasti z dôvodu koronavírusovej pandémie, podporovatelia prezidenta Rumena Radeva či prívrženci opozičných socialistov. Borisov pre aktuálnu koronavírusovú krízu demisiu svojej vlády odmieta. Ďalšie parlamentné voľby sú naplánované na marec 2021.