Trump stratil trpezlivosť: Vyslal polovojenské jednotky na potlačenie protestov

PORTLAND - Na príkaz Bieleho domu boli v americkom meste Portland rozmiestnené na zásah proti demonštrantom tri jednotky polovojenského typu. V utorok to oficiálne potvrdil americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP), ktorý spadá pod ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov, píše agentúra Reuters na svojej webstránke.

Rozmiestnenie svojich agentov a dôstojníkov potvrdil CBP oficiálnym e-mailom - na otázku presného počtu policajtov však podľa Reuters neodpovedal. Na sociálnych sieťach sa minulý týždeň rozšírili videá, ktoré zachytávajú policajtov vo vojenskej výzbroji. Ich menovky na uniformách neboli dostatočne viditeľné a zatknutých demonštrantov odvážali v neoznačených vozidlách.

Viacero ľudskoprávnych organizácií vyjadrilo obavy, že takéto taktiky porušujú právo prejavu, ktoré občanom zaručuje prvý dodatok ústavy. Minister vnútornej bezpečnosti Chad Wolf však tieto tvrdenia odmieta, informuje agentúra AP. Podľa neho ľudí nezatýkali agenti bez riadneho značenia, keďže na uniformách mali napísané slovo "polícia".

Prezident Donald Trump sa vyjadril, že by rovnakú stratégiu mohol odsúhlasiť aj v ďalších väčších mestách so starostami z Demokratickej strany, ako sú New York, Chicago, Baltimore a Filadelfia. Podľa kritikov takto "zneužíva federálnu moc na politické účely," približuje Reuters. Demokratický senátor štátu Oregon, kde sa mesto Portland nachádza, kritizoval Trumpa na Twitteri.

Zdroj: SITA/AP

"Donald Trump nemá oprávnenie na umiestnenie vojakov polovojenských organizácií do ulíc Portlandu, ani žiadneho iného amerického mesta," napísal senátor Ron Wyden. "Tieto okupačné sily vytvárajú konflikt, napádajú pokojne protestujúcich ľudí a robia môj domov nebezpečnejším. Na to, aby sa Portland upokojil, musí Trump okamžite stiahnuť nechcených federálnych agentov z nášho mesta," odkázal prezidentovi.

Minister vnútornej bezpečnosti Wolf sa prednedávnom vyjadril, že jeho úrad má "jasnú právomoc na ochranu vládneho majetku a zadržanie ľudí podozrivých z jeho ničenia alebo vyhrážania sa policajtom," píše agentúra AP. Podľa jeho slov protestujúci napadli policajtov lasermi, bejzbalovými pálkami, pyrotechnikou a fľašami. Wolf však zároveň dodal, že by sa malo jasne rozlišovať medzi "vandalmi" a slušnými demonštrantami.