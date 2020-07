Kvôli KORONAVÍRUSU chystajú zmeny: Účastníci púte do Mekky budú dodržiavať prísne opatrenia

Súbor mimoriadnych opatrení platných počas tohtoročnej púte zverejnili v utorok saudskoarabské úrady. Ako informovala agentúra AP, pútnici by sa nemali dotýkať posvätného kameňa Kaaba rukami ani ho na znak úcty bozkávať, horné dýchacie cesty budú musieť mať prekryté respiračnou maskou alebo rúškom. Počas modlitieb budú udržiavať fyzickú vzdialenosť a spať v stanoch postavených tak, aby tiež spĺňali pokyny pre bezpečný rozstup.

Pokiaľ ide o pitie vody z posvätnej studne Zamzam, pútnici budú môcť piť len tú, ktorá bude balená v plastových fľašiach. Kamienky, ktoré v údolí Míná veriaci hádžu do troch stĺpov predstavujúcich Diabla, budú sterilizované a vopred zabalené. Každý pútnik by si tiež mal doniesť vlastný koberček na modlenie.

Účasť na tohtoročnej výročnej púti, ktorá sa bude konať koncom júla, bude výrazne obmedzená: Saudská Arábia na nej očakáva okolo 1000 pútnikov, pričom prvýkrát sa na nej nezúčastnia žiadni pútnici prichádzajúci zo zahraničia. Asi 70 percent účastníkov púte budú tvoriť cudzinci žijúci v Saudskej Arábii, zvyšných 30 percent sú miestni. Pútnikov zo Saudskej Arábie vyberali spomedzi zdravotníkov či príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí sa zotavili z choroby COVID-19 spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2. Vláda uviedla, že ich výber je "znakom ocenenia za ich úlohu pri poskytovaní starostlivosti" počas pandémie.

Cudzinci žijúci v kráľovstve, ktorí sa chcú zúčastniť na tohtoročnej púti, by mali byť vo veku od 20 do 50 rokov. Malo by ísť o ľudí, ktorí hadždž doteraz nevykonali. Nesmie ísť ani o ľudí so závažnými chronickými chorobami, dodala televízia al-Džazíra. Tí potenciálni uchádzači, ktorí spĺňajú tieto kritériá, môžu do tohto piatku podať príslušnú žiadosť prostredníctvom webovej stránky ministerstva pre náboženské záležitosti.

Saudská Arábia predstavuje jedno z najväčších ohnísk koronavírusu na Strednom východe, pričom miera infekcie stúpa denne o 3000 až 4000 prípadov. Doteraz sa koronavírusom v kráľovstve nakazilo viac ako 213.000 ľudí a 1968 ľudí tejto nákaze podľahlo. Päťdňový hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musí absolvovať aspoň raz za život každý moslim, ktorý je telesne a duševne zdravý a má prostriedky na cestu do Mekky. Moslimovi, ktorý vykoná púť do Mekky, patrí titul hadždží.