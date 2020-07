Je Trump v ohrození? Schytáva to aj od vlastných: Kolegovia zo strany ho zrejme nepodporia

Noví republikánski rebeli chcú predovšetkým jednu vec: Ukončiť funkčné obdobie Donalda Trumpa. To, že sa postavia proti kandidátovi vlastnej strany, je cena za záchranu Ameriky, ktorú musia akceptovať, hovoria mnohí z nich.

Podobné vnútrostranícke hnutia, ktoré chceli torpédovať Trumpa, sa vyskytli aj v roku 2016. Frakcia sa vtedy volala "Never Trumpers". Keď Trump vyhral vtedajšie voľby, zamrzol im úsmev na tvári. Skupina po Trumpovom nástupe do úradu upadla do zabudnutia.

Teraz sa opäť objavila vlna odporu proti prezidentovi v skupine "Grand Old Party" (GOP) na ešte širšom fronte - a zoskupenie je lepšie organizované. Myslia si, že Trumpa oslabilo fiasko s koronavírusom a jeho tvrdé slová počas protestov po zabití Georgea Floyda.

Prieskumy hovoria jasne

Úroveň jeho popularity podľa prieskumov podľa stránky RealClearPolitics.com sa prepadla na 41,9 percenta, v národných prieskumoch za Joe Bidenom zaostáva 10 percent. V Nedávnej histórii bol na tom horšie ako Trump len George Bush starší v čase svojho prvého funkčného obdobia v roku 1992.

Vznikol celý zoznam organizácií, ktoré pomocou vyzbieraných peňazí organizujú a získavajú jeho odporcov a jeho konanie vo funkcii ostro kritizujú v televíznych klipoch, v ktorých nechýbajú urážky a zosmiešňovanie.

Organizácie proti Trumpovi

Začiatkom mesiaca uskutočnila svoj debut organizácia "43 Alumni for Biden". Číslo 43 sa vzťahuje na Georgea W. Busha, ktorý bol 43. prezidentom USA. Prostredníctvom tzv. "Super Pac" majú byť bývalí členovia vlády a poradcovia motivovaní k tomu, aby podporili demokratov.

Jeden zo spoluzakladateľov organizácie Kristopher Purcell, ktorý bol členom Bushovej administratívy, pre britský The Guardian vyslovil hlavný argument rebelov v republikánskej strane: "Ste za Donalda Trumpa? Alebo ste za Ameriku?". Zaznievajú tiež varovania, že v hre je "celá americká demokracia". K hnutiu proti Trumpovi sa pripojili už stovky bývalých členov Bushovej administratívy. Argumentujú tým, že Trump je "hrozbou pre národ".

Niektorí republikáni chcú vo voľbách podporiť demokrata Joea Bidena. Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Carlson, File

Najznámejším hnutím je "Lincoln Project", ktorý spôsobil senzáciu svojimi reklamnými spotmi namierenými proti Trumpovi. Jeden zo zakladateľov je George Conway. Pikantné je, že je manželom Trumpovej poradkyne Kellyanny Conwayovej. Televízne spoty sú mimoriadne tvrdé a "pre prezidenta totálne devastujúce", tvrdí politický stratég.

V klipe "Smútok v Amerike" je dramaticky zobrazená koronavírusová katastrofa hlboká recesia. Zdá sa, že táto stratégia funguje, ako potvrdzuje sám Trump: za každým novým útokom skupiny nasleduje jeho rozzúrená reakcia na Twitteri.

Organizáciu „Republican Voters Against Trump“ ("Republikánski voliči proti Trumpovi") založil neokonzervatívny publicista a politický aktér Bill Kristol, ktorý bol šéfom kancelárie bývalého viceprezidenta Dana Qualea. Skupina sa zameriava na vytvorenie platformy, prostgredníctvom ktorej by sa organizovali Trumpovi republikánski odporcovia. Ale tu už nejde iba o Biely dom. Politickí aktivisti sa chvú tiež zapojiť do kampaní do senátnych volieb.

George W. Bush nepodporí Trumpa

To, aká je miera odporu proti Trumpovi sa ukázalo aj nedávno: George W. Bush osobne vyhlásil, že nepodporí znovuzvolenie polarizujúceho prezidenta.

Pre Trumpa by bolo ešte nebezpečnejšie, keby sa republikánski kongresmani a senátori proti nemu vo veľkom počte verejne postavili. Vôbec to nie je vylúčené, pretože v strane to už vrie.

Rastie strach, že nedostatok vo vedení v Oválnej pracovni môže stáť republikánov väčšinu v Senáte. Trump môže celú stranu strhnúť do priepasti, obávajú sa kritici.

Stále má fanúšikov

Lenže je tu aj iní pohľad na vec. Trump má stále ohromnú podporu medzi fanúšikmi strany. 85 percent konzervatívnych voličov je podľa agentúry Gallup spokojných s tým, ako si Trump počína v úrade. Lenže existujú tu aj poplašné signály pre Biely dom. V minulosti podporovalo Trumpa až 90 percent fanúšikov strany. Na druhej strane iba 19 percent republikánov si myslí, že krejina je v súčasnosti v dobrej kondícii.