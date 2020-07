Putinov druhostupňový synovec sa stal predsedom strany Ľud proti korupcii

Roman Putin je synom Igora Putina, bratranca ruského prezidenta Vladimira Putina. Roman Putin, ktorý - podobne ako ruský prezident - pôsobil v štruktúrach ruskej tajnej služby FSB, bol v roku 2012 vymenovaný za poradcu guvernéra Novosibirskej oblasti, ale o rok neskôr ho prepustili. Neskôr sa venoval podnikaniu, a to aj v zahraničí.

V roku 2014 v Londýne založil spoločnosť Putin Consulting Ltd., ktorá čoskoro zmenila svoj názov na Putin Konsalting a presťahovala sa do Ruska. Ruská akademická nadácia na čele s Romanom Putinom predtým navrhla obmedziť určitým kategóriám mladých odborníkov možnosti pre cestovanie do zahraničia.

Na jar tohto roku Roman Putin oznámil, že zakladá politickú stranu, a to na báze hnutia Ľudia činu, a chce s ňou ísť do volieb do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu. Táto strana sa mala profilovať ako pravicový konzervatívny subjekt, ktorého hlavným účelom bude ochrana záujmov podnikateľov.

Napokon však Roman Putin vstúpil 21. júna do strany Ľud proti korupcii a na jej nedeľnom zjazde sa stal jej "lídrom a predsedom". Táto strana o sebe na svojom webe píše, že bola založená s cieľom "legálne bojovať proti dôsledkom a predovšetkým proti príčinám korupcie" v Rusku a urobiť z Ruska "silný, dynamicky sa rozvíjajúci štát".

Šéf ruskej Účtovnej komory Alexej Kudrin v januári tohto roku pri prezentácii výročnej správy svojho úradu vyhlásil, že z federálneho rozpočtu sa v Rusku každoročne "rozkradne" suma dosahujúca približne tri miliardy rubľov (44 miliónov eur). Dodal, že toto sú len prípady, keď sa na základe výsledkov inšpekcií Účtovnej komory začalo alebo začne trestné konanie.

Podľa Kudrina zistila Účtovná komora v roku 2019 prípady porušenia pravidiel využívania rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 804 miliárd rubľov (11 miliárd eur). Približne tretina z tejto sumy však súvisí s chybami účtovníctva, ktoré sa opravujú počas inšpekcií a kontrol. Ďalšiu tretinu týchto prípadov predstavuje porušenie postupov pri obstarávaní, čo v Rusku nie je kvalifikované ako trestný čin, dodal šéf Účtovnej komory.

O kritikov korupčných praktík v Rusku sa často zaujímajú orgány činné v trestnom konaní. Objektom ich záujmu je často aj opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorý je aj zakladateľom nadácie Fond boja s korupciou.