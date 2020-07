Na otca Borisa Johnsona sa valí kritika: Napriek KORONAVÍRUSU cestoval do Grécka

LONDÝN - Otec britského premiéra Borisa Johnsona vyvolal vlnu kritiky za to, že cestoval do Grécka napriek platnému odporúčaniu britskej vlády, ktoré v súvislosti s koronavírusovou pandémiou neodporúča cestovanie do zahraničia. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.

Stanley Johnson (79) zverejnil na svojom účte na Instagrame videá nakrútené v lietadle doplnené textom "Dnes večer pricestujem do Atén". Pochválil sa aj svojou fotkou v rúšku, ktorú podľa všetkého zhotovil na letisku. Zábery mohlo vidieť všetkých 140.000 ľudí, ktorí sledujú jeho účet. Johnsonov otec vlastní v Grécku vilu. Podľa denníka Daily Mail letel do Atén cez Bulharsko. Grécko totiž minimálne do 15. júla neprijíma priame lety z Británie.

Britskí opoziční politici cestu Stanleyho Johnsona do Grécka kritizovali a poukazovali na to, že nedodržal cestovné odporúčanie rezortu diplomacie. "Väčšina ľudí sa riadi pokynmi, dodržiava spoločenský odstup a nie každého čaká tento rok dovolenka. Ale osoby v najbližšom okolí premiéra majú podľa všetkého vlastné pravidlá," uviedla poslankyňa opozičných labouristov Rosena Allinová-Khanová, ktorú citoval denník The Independent.

Samotný Stanley Johnson sa v reakcii na kritiku snažil ubezpečiť verejnosť, že svojou cestou do Grécka nikoho neohrozil. Zdôraznil, že grécke úrady uplatňujú prísne opatrenia: zisťujú cestovateľskú anamnézu, merajú teplotu a odoberajú vzorky na testovanie prítomnosti koronavírusu. Ministerstvo zahraničných vecí stále odporúča britským občanom, aby v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu cestovali do cudziny len v nevyhnutných prípadoch. Všetky osoby prichádzajúce do Spojeného kráľovstva musia zostať 14 dní v domácej karanténe.