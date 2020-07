KORONAVÍRUS V Česku pribudlo v stredu 92 infikovaných, čo je najmenej za osem dní

Niekoľko predchádzajúcich dní zaznamenávali v Česku počty nakazených nad 100 - v utorok ich bolo 149, v pondelok 202, v nedeľu 305. Médiá vtedy písali, že denný nárast infikovaných sa v posledných dňoch zrýchľuje. Podľa aktuálnych informácií najpostihnutejších regiónom bol aj vo štvrtok ráno okres Karviná. Úmrtia nepribudli, stále je ich 349.

V Českej republike dosiaľ zaznamenali celkovo 12.046 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, vyliečených je 7797. Aktuálne je v krajine 3900 infikovaných. U väčšiny z nich má ochorenie mierny priebeh. V stredu bolo s koronavírusom hospitalizovaných 130 ľudí, v ťažkom stave sa nachádzalo 12 z nich.

Pozitívny test na koronavírus mal aj zamestnanec českej Jadrovej elektrárne Dukovany, ktorá od stredy zavádza odporúčané preventívne opatrenia. Denníku Právo to potvrdil hovorca zariadenia Jiří Bezděk. Zdôraznil, že nejde o pracovníka z prevádzky.

Muž je zamestnaný v administratíve ako technický pracovník a jeho pracovisko sa nenachádza priamo v areáli elektrárne, ale v širšom perimetri, kde ešte mnoho ľudí pracuje z domu. Do styku s pracovníkmi v zmenách neprichádzajú. Muž by mal byť hospitalizovaný na infekčnom oddelení v nemocnici v neďalekom meste Třebíč na západe Moravy. Od stredy tam platí zákaz návštev. Hygienici zisťujú, kde sa muž nakazil a s kým prišiel do kontaktu, dodal portál Novinky.cz.