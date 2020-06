Počasie sa totálne zbláznilo: FOTO Horúčavy pokorujú teplotné rekordy! Európu čaká PEKLO

V Európe bude poriadne horúco

V západnej, strednej a juhozápadnej Európe sa citeľne otepľuje. Vďaka prúdeniu teplého vzduchu v týchto častiach Európy sa denná teplota vyšplhá na 30 stupňov Celzia. Najmä na západe a severe Európy by teploty mohli byť až o 12 stupňov nad dlhodobý priemer.

Hot weather returned into a large part of Europe this week. Strong blocking pattern establishes over west-central and southwestern Europe, leading into much warmer to locally hot weather through the remainder of June:https://t.co/LeHJfBHhhn — severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 25, 2020

Vo Francúzsku sa oteplí až na 35, lokálne aj na 37 stupňov. Veľmi teplé počasie sa očakáva aj v Spojenom kráľovstve, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Fínsku, Poľsku a západnom Rusku.

Na Slovensku teploty v priebehu víkendu miestami dovŕšia aj 31 stupňov, treba však rátať s početnými prehánkami a búrkami.

Fínsko prežíva najteplejší jún v zaznamenanej histórii

Doterajší rekord drží jún roku 1961, ale podľa meteorológov bude ten tohtoročný ešte teplejší, uviedla fínska televízia YLE.

„Do stredy dosiahne teplota 30 stupňov Celzia, cez víkend potom bude 31 alebo 32 stupňov,“ uviedla meteorologička Kerttu Kotakorpiová. Na juhu, východe a západe Fínska je priemerná teplota o šesť stupňov Celzia vyššia ako v bežné júnové dni a na severe, kde oproti iným častiam krajiny býva chladnejšie, je o štyri stupne teplejšie voči normálu.

Od začiatku júna prežilo Fínsko 13 takzvaných letných dní, keď maximálna teplota dosiahne hranicu 25 stupňov. Meteorológovia predpovedajú, že do konca mesiaca Fínov ešte ďalších sedem takto teplých dní čaká. Očakávané sú v tomto týždni aj tropické noci, kedy teplota od 21:00 do 09:00 neklesne pod 20 stupňov.

Nový teplotný rekord na Sibíri

Ruské sibírske mesto, ktoré je známe obrovskými výkyvmi teplôt, zaznamenalo v sobotu nový teplotný rekord. Meteorológovia v meste Verkhoyansk namerali 38 stupňov Celzia.

A weather station at #Verkhoyansk reached 38ºC on Saturday under the influence of a high pressure system. This is believed to be a new maximum temperature record for the #ArcticCircle.



Full story at https://t.co/jvE0MYTURz pic.twitter.com/YpFdNEnoMg — Weatherzone (@weatherzone) June 22, 2020

Malé mesto s asi 1 300 obyvateľmi leží za polárnym kruhom asi 4 660 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Záznam v Guinessovej knihe rekordov si vyslúžilo za najextrémnejší výkyvy teplôt. V zime tam totiž býva až mínus 68 stupňov Celzia, zatiaľ čo doterajší letný rekord bol 37,2 stupňa Celzia.

WMO will verify reports of 38°C in Verkhoyansk and whether this is new #Arctic temperature record https://t.co/4spa53JO9q — World Meteorological Organization (@WMO) June 23, 2020

Nezvyčajne teplé počasie na väčšine územia Sibíri prispelo tento rok k vzniku množstva lesných požiarov. Len v Republike Sacha (Jakutsko) na severovýchode Ruska hasiči bojujú s plameňmi, ktoré sa rozšírili na viac ako 275.000 hektároch lesa.

Tohtoročný máj bol celosvetovo najteplejší od začiatku meraní v roku 1979

Globálne najteplejší máj zaznamenala na základe svojich dát európska služba Copernicus. Podľa nej bola počas minulého mesiaca priemerná teplota celosvetovo o 0,63 stupňa vyššia, než bol priemer v rokoch 1981 až 2010.

Ukazovatele klimatickej zmeny dosiahli nové najvyššie hodnoty, konštatovala hovorkyňa WMO Clare.

#ICYMI



We just had warmest May (tied with 2016) in @NOAA 141-year record



44th consecutive May and 425th consecutive month with temperatures above 20th century average



The 7 warmest Mays on record have been in past 7 yearshttps://t.co/KA7Hlv0fga #ClimateChange pic.twitter.com/VrpQc86rto — World Meteorological Organization (@WMO) June 16, 2020

Najvyššie priemerné hodnoty boli namerané v častiach Sibíri, kde bola teplota miestami desať stupňov nad normálom. Tiež na Aljaške a v Antarktíde boli teploty výrazne nadpriemerné. V Európe bol máj teplotne, naopak, mierne podpriemerný.

Temperatures in parts of Siberia were up to 10°C higher than average in May, following an unusually mild winter and spring, per @CopernicusECMWFhttps://t.co/Y8m5vrqhaM pic.twitter.com/YtKclPfVGN — World Meteorological Organization (@WMO) June 18, 2020

Meteorologická stanica na hore Mauna Loa na Havajských ostrovoch okrem toho v máji zaznamenala mesačný priemer 417,1 ppm (častíc na milión) koncentrácie CO2, čo je najvyššia priemerná mesačná hodnota, aká kedy bola na tejto stanici zaznamenaná, uviedol americký Národný úrad pre oceán a ovzdušie (NOAA). Oproti minuloročnému máju to bolo o 2,4 ppm viac.

La #temperaturaglobal de #mayo'20, alcanza el récord de mayo'16

LLevamos 44 meses de mayo, y 425 meses en total, consecutivos, conpor encima de la media.

Los 7 meses de mayo + cálidos han sido los 7 últimos.

Mes tras mes, récord tras récord, #ElPlanetaHabla#EmergeniaClimática https://t.co/VIB4IJllUU — AEMET (@AEMET_Esp) June 17, 2020

Mimoriadne vysoké hodnoty koncentrácie CO2 boli tento rok zaznamenané na meracej stanici na najvyššej nemeckej hore Zugspitze. V marci tam mesačný priemer prvýkrát dosiahol takmer 418 ppm, o takmer tri ppm viac ako v roku 2019.

Na severnej pologuli je koncentrácia CO2 na začiatku jari vždy obzvlášť vysoká. Potom vzrastie vegetácia, ktorá CO2 absorbuje, takže po zvyšok roka bývajú koncentrácie nižšie.