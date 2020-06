Milionárka (†18) nemala šancu: FOTO Srdcervúce vyznanie jej priateľa, ktorý ju videl zomrieť

Anastasia Zubrina sa stala milionárkou už v pätnástich, a to vďaka blogovaniu, s ktorým začala ako 12-ročná.

Zdroj: Instagram/nastyatropi

Osudnou sa jej stala kúpa motorky Kawasaki Ninja 250 na ostrove Bali, kde vycestovala so svojím priateľom Viktorom Maydanovichom (30) na dovolenku a nakoniec sa tam rozhodli prečkať pandémiu nového koronavírusu. Zubrina pravdepodobne nezvládla riadenie a havarovala. Jej priateľ šiel na svojej motorke.

Zdroj: Instagram/nastyatropi

Dievčina utrpela zranenia hlavy, ktorým podľahla. ,,Moje milované dievča už nie je medzi nami. Prosím, priatelia, povedzte jej posledné zbohom pozitívnymi myšlienkami. Anastasia išla na motorke asi 80 až 100 kilometrov za hodinu na hlavnej ceste, kde tak jazdia všetci. Vždy jazdila opatrne a podľa predpisov. Jej motorka sa však začala kývať,“ tvrdí Maydanovich, ktorý haváriu videl na vlastné oči.

Zubrina ešte pred osudnou jazdou pridala na Instagram video, ako v prilbe sedí na motorke a díva sa do spätného zrkadla. Tiež mala výmenu názorov so svojím otcom. Ten jej odkázal, aby začala pracovať a nemyslela iba na zábavu, pretože jej biznis má krátku životnosť. Nepáčil sa mu ani jej priateľ, ktorý ju vraj brzdí. Dievčina na to reagovala slovami, že otec ju zradil a po emocionálnej stránke zničil.