FOTO Poliaci neprežili peklo v Tatrách, malo ich vymrštiť, keď boli v stane: Mrazivé slová pred smrťou

Keď Bartosz pridával 12. júna na svoj facebookový profil snímky z túry v poľských Tatrách, nemohol tušiť, že budú posledné, o ktoré sa on sám podelí so svojimi blízkymi. V ten deň na mieste zúrilo nepriaznivé počasie. No keďže sa neskôr na čas ustálilo, pár sa rozhodol, že bude pokračovať. "Tak, prichádza pokoj po búrke," napísal krátko pred treťou popoludní Poliak k trom záberom. Jeho slová znejú po tragédii skutočne mrazivo.

Čo sa vlastne stalo? Touto otázkou sa zaoberá aj prokuratúra v Zakopanom. Bartosz a Anna totiž patrili k skúseným turistom, venovali sa aj iným športom, mali k dispozícii kvalitnú výstroj. Bartosz behával maratón, venoval sa aj triatlonu.

Podcenili teda počasie? V noci z 12. na 13. júna totiž v Tatrách zúrilo peklo. A predbežné výsledky pitvy preukázali, že práve vietor sa mohol podpísať pod ich smrť. Scenár je skutočne desivý. Dvojicu malo akýmsi spôsobom vymrštiť do veternej smršte v čase, keď boli v stane. Informoval o tom portál wyborca.pl s odvolaním sa na Rádio RMF.

Množstvo otázok

Po tom, ako záchranári dorazili na miesto, kde turisti stanovali, vynorilo sa množstvo otázok. Vystrašilo ich niečo? Znela jedna z nich. Ani jedna z obetí totiž nemala na sebe topánky, spočiatku sa teda hovorilo aj o tom, že si ich v zhone nestihli obuť.

No reálnejšie znie teória, ktorú pre RMF opísal šéf záchrannej akcie. Telá turistov našli ďaleko od seba, asi 300 až 400 metrov. Bolo jasné, že ich úmrtie zapríčinili nárazy do skál. Vietor mal v čase, keď stanovali, dosahovať rýchlosť až 100 km/h, v niektorých užších miestach aj 120 km/h. Do ich stanu sa teda podľa neho mohol vietor oprieť natoľko, že ich z neho vymrštilo a nehostinný terén sa potom postaral o to najhoršie. Všetko však s istotou preukáže až ďalšie vyšetrovanie.