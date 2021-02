Záhada stratenej milionárky (49): VIDEO Ráno odišla z luxusnej vily zabehať si, zľahla sa pod ňou zem

Caddicková údajne odišla bez telefónu či kabelky a len pár dní predtým prestali fungovať dve bezpečnostné kamery v jej honosnom dome. Teraz polícia uviedla, že nezvestná žena, ktorá čelí obvineniu z podvodu, je na misii dostať sa preč z krajiny.

Policajný komisár Mick Fuller v rozhovore pre rozhlasovú stanicu v Sydney 2 GB uviedol, že mohla drasticky zmeniť svoj vzhľad. Zatiaľ neexistujú konkrétne stopy, ale treba sa sústrediť aj na to, že má v pláne odísť niekam do zámoria. Keďže však odchod z krajiny v súčasnosti nie je vôbec jednoduchý, bude potrebovať niekoho pomoc.

Podľa austrálskych médií je Caddicková obvinená, že podviedla svojich klientov, vrátane priateľov a rodiny, o milióny dolárov prostredníctvom jej finančného podnikania Maliver Pty Ltd. Tvrdí sa, že peniaze použila na dotovanie svojho luxusného životného štýlu, ktorý zahŕňal lyžiarske výlety a značkové šperky.

Ženu naposledy videl 11. novembra jej manžel Anthony Koletti. Bolo to deň potom, čo austrálska federálna polícia vtrhla do jej domu v hodnote sedem miliónov dolárov (cca 4,5 miliónov eur) v Dover Heights. Caddicková dostala príkaz odovzdať pasy a jej majetok bol údajne zmrazený. Od 12. novembra rána, kedy si o 5.30 h. odišla zabehať, ju nikto nevidel. Je zaradená do zoznamu nezvestných osôb.

Jej manžel Anthony ju už dávnejšie vyzval, aby sa vrátila domov. Podľa neho by si mala uvedomiť, že musí čeliť obvineniam a čím skôr to urobí, ak je nažive, tým pre ňu lepšie. Nie je prvá osoba, ktorá sa mala dopustiť podvodu. Je čas prísť domov.